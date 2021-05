Huỷ vé máy bay hành khách có thể kiện khi bị chiếm dụng tiền

Hành khách có thể kiện

Những ngày qua, nhiều hành khách huỷ vé máy bay do dịch Covid-19, tuy nhiên, hành khách không được nhận lại số tiền mà hành khách không sử dụng dịch vụ sân bay và phí an ninh khiến cho hành khách bức xúc.



Cụ thể, mỗi vé máy bay của các hãng hàng không cơ bản sẽ gồm tiền vé, thuế, tiền an ninh sân bay. Tùy vào mỗi hãng, các khoản phí có tên gọi khác nhau. Vietnam Airlines gọi là phí soi chiếu an ninh hành khách và hành lý, phí dịch vụ hành khách. Trong khi đó Bamboo Airways gọi là "phí thu hộ", còn Vietjet Air là phí sân bay và phí an ninh sân bay.

Nhiều hành khách huỷ vé máy bay do dịch Covid-19.

Trong thông tư 53 ban hành ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải, phí trên được gọi là phí dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không (tôi tạm gọi là phí sân bay), phí dịch vụ đảm bảo an ninh hành khách, hành lý (tôi tạm gọi là phí an ninh).

Vậy khi hành khách không thực hiện chuyến bay (bỏ vé) và không được hoàn tiền vé bay (do quy định của hãng, thường là các vé bay giá rẻ), khoản tiền phí sân bay và phí an ninh kia đang nằm ở đâu?

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Bộ GTVT cho biết: "Khi khách hàng mua vé, trên vé máy bay đã ghi chi tiết các loại thuế phí. Nhưng vì dịch Covid-19 nên khách không bay được nên phải giả vé, đây là việc thoả thuận dân sự quan hệ hợp đồng mua bán vé máy giữa khách hàng và hãng hãng không. Nếu khách hàng không thấy quyền lợi bị chiếm dụng thì có thể làm đơn gửi ra toà".

"Đây là hoạt động kinh doanh của hãng hàng không, đặc biệt, là việc thu hộ phí dịch vụ sân bay (soi chiếu, hành lý...), việc này còn liên quan tới cả bên Cảng hàng không. Do đó, Bộ GTVT cũng đã yêu cầu Cục Hàng không xem xét có vướng mắc gì không? để xử lý", đại diện Bộ GTVT cho biết.

Hành khách được hoàn trả tiền khi không sử dụng dịch vụ.

Hãng hàng không phải chuyển tiền cho doanh nghiệp cung ứng

Cũng trong chiều ngày 13/5, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam về việc hoàn trả giá dịch vụ phục vụ hành khách và giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý khi hành khách thực hiện hoàn, hủy vé máy bay.

Theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam như sau:

Giá dịch vụ phục vụ hành khách và giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý là khoản thu từ hành khách cùng với giá dịch vụ vận chuyển hàng không, do các hãng hàng không thu hộ và chuyển lại cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách, dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý trên cơ sở danh sách hành khách của các chuyến bay.

Như vậy, trường hợp hành khách hoàn, hủy vé máy bay thì khoản giá dịch vụ phục vụ hành khách và giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý hãng đã thu của khách không thuộc khoản tiền hãng phải thanh toán cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ hành khách, dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý.

"Do đó, việc trả giá dịch vụ phục vụ hành khách và giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý khi hành khách hoàn, hủy chuyến là hoàn toàn cần thiết và phù hợp," lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định.