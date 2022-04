Huyện Ba Vì: Triển khai công tác đăng ký nghĩa vụ tuổi 17 trong tháng 4/2022

Năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Ba Vì xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ban Chỉ huy quân sự huyện tiếp tục tham mưu chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự 31 xã, thị trấn triển khai chặt chẽ từng khâu, từng bước đúng theo trình tự và quy định trong công tác tuyển chọn, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 và tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh, công tác phòng không nhân dân năm 2021. Ảnh Ngọc Tú

Toàn huyện Ba Vì đã tổ chức xét duyệt, sơ tuyển và điều khám 893 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe và đã bàn giao 234 công dân theo chỉ tiêu của TP, trong đó 198 công dân có tiêu chuẩn về đạo đức, sức khỏe tốt nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội, 36 công dân tham gia nghĩa vụ Công an, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao.

Toàn huyện Ba Vì có 82 thanh niên tình nguyện viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ, trong đó có nhiều đồng chí có trình độ Đại học, cao đẳng, trung học cơ sở... Theo Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ba Vì, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của huyện cần tăng cường công tác giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng toàn dân, tuyên truyền vận động Nhân dân tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND và Hội đồng nghĩa vụ TP Hà Nội.

"Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chú trọng công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, ngay trong tháng 4/2022 cần triển khai tốt công tác đăng ký nghĩa vụ tuổi 17; làm tốt công tác hậu phương quân đội" - ông Đỗ Mạnh Hưng nhấn mạnh.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 được biểu dương, khen thưởng. Ảnh Ngọc Tú

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ba Vì yêu cầu Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với Ban tuyên giáo và Trung tâm văn hóa huyện làm tốt công tác tuyên truyền; phối hợp với Phòng giáo dục huyện Ba Vì đưa nội dung quốc phòng vào trường học;

Tổ chức thực hiện linh hoạt công tác giáo dục quốc phòng an ninh theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn đạt chỉ tiêu về bồi dưỡng kiên thức quốc phòng an ninh theo quy định. Với những thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, UBND huyện Ba Vì cũng đã tặng giấy khen cho 22 tập thể và 29 cá nhân; Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2022.