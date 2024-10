Huyện Bình Giang (Hải Dương): Người dân đóng chặt cửa, bịt khẩu trang vì mùi lạ "tra tấn" suốt nhiều tuần

Cả tuần ám ảnh



Chiều 1/10 Nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt có mặt tại thị trấn Kẻ Sặt và xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, ghi nhận phản ánh của người dân về mùi lạ giống như mùi thuốc sâu, mùi hóa chất là đúng sự thật.

Nhiều nhà người dân ở thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng luôn trong tình trạng đóng cửa tránh mùi. Ảnh: Nguyễn Nam

15 giờ chiều tại thôn Lương Ngọc, thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng cơn mưa lớn ào ào đổ xuống vừa ngớt hạt cũng không thể xua tan mùi lạ hăng hắc, hít vào ho, khó thở, trẻ con nôn ói. Để đối phó với sự tấn công từ mùi lạ, người dân đóng kín cửa, đường làng vắng bóng người qua lại.

"Một tuần qua, thỉnh thoảng trong thôn có mùi rất nồng nặc đổ thẳng vào trong phòng, đang nằm phải bật dậy, không thể chịu được, nhất là người già và trẻ em" - ông Vũ Đình Hùng, thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng nói.

Cửa gỗ nhà ông Hùng luôn đóng kín, bên trong xông mùi thơm tinh dầu của gỗ nhưng lúc nào ông và vợ con cũng đeo khẩu trang, kể cả lúc ngủ.

Ông Vũ Đình Hùng, thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng nói về mùi lạ trong lo sợ. Ảnh: Nguyễn Nam

Còn bà Phạm Thị Tình, thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng ban đầu ngửi thấy mùi nghĩ bà con phun thuốc sâu như mọi năm bà chẳng để ý, một hai giờ đồng hồ là gió thổi bay hết.

Nào ngờ, hai, ba ngày, rồi một tuần qua, ngày nào khi chiều đến tối, bà cùng các con và ba cháu nhỏ thường xuyên hít phải mùi lạ. Chỉ vài ngày sau cháu ngoại bà ốm, đi khám, bác sĩ chẩn đoán viêm họng cấp, cháu bé hơn thì viêm đường ruột.

Bà Tình sợ mùi lạ này có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của gia đình mình, bà cho biết: "Đêm không ngủ được, hít vào buồn nôn, tức ngực, mùi ám vào người mình, không thể tưởng tượng được".

"Dạng này như mùi hóa chất" – một người dân có nhiều năm sinh sống ở thôn Châu Khê nói trong nghi ngờ.

Bà Phạm Thị Tình (áo vàng), thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng lo ngại mùi lạ ảnh hưởng đến sức khỏe của người thân và những người dân trong thôn. Ảnh: Nguyễn Nam

Là Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thúc Kháng, ông Phạm Đình Trường, thôn Châu Khê đề nghị: "Mong muốn làm sao để tìm ra nguyên nhân của mùi lạ nhằm xử xử lý triệt để, như này thì cũng chết dở".

Chưa tìm ra nguồn phát thải

Ông Phạm Duy Cơ, Trưởng thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng cũng cảm nhận được sự khó chịu, tức ngực. Mỗi khi nhận được phản ánh của người dân là ông báo cáo ngay cấp trên. "Ở khu vực này xuất hiện mùi mấy hôm nay thôi, còn các cái khu vực lân cận như là Kẻ Sặt người dân đã kêu rất nhiều" – ông Cơ nói.

Số lần mùi lạ xuất hiện ở Thúc Kháng ít hơn so với thị trấn Kẻ Sặt các đó 3km, nhiều người dân phản ánh có thể do hướng gió thổi từ nơi phát tán mùi lạ đến thị trấn nên gần chục ngày nay, hôm nào khi màn đêm buông xuống mùi cũng "tấn công" khu phố Lạc Long Quân, cả dãy phố nhà san sát, cửa đóng then cài.

Gia đình chị Phạm Thị Hằng dùng băng dính bịt kín cửa tránh mùi lạ lùa vào nhà. Ảnh: Nguyễn Nam

Chị Phạm Thị Hằng, thị trấn Kẻ Sặt cùng gia đình không thể ngủ được bởi mùi lạ lùa qua khe cửa, chị dùng băng dính bịt kín, bật máy lọc không khí nhưng vẫn phải đeo khẩu trang đi ngủ. Mấy ngày qua cả gia đình chị ốm, ngày nào cũng phải uống thuốc. Hàng xóm nhà chị Hằng cùng dãy phố cũng nhiều người ốm.

"Nhà tôi có 5 người thì 3 mẹ con bị viêm mũi, họng. Xung quanh hàng xóm thì gần như nhà nào cũng có người ốm. Nói chung là rất là bức xúc, chỉ mong là chính quyền địa phương có câu trả lời cụ thể để cho dân đỡ khổ" - chị Phạm Thị Hằng nói.

Ông Nhữ Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Kẻ Sặt đã cùng các đơn vị có liên quan ở thị trấn phối hợp với người dân đi tìm nguồn phát thải mùi lạ từ những ngày đầu tiên cảm nhận được nhưng "cho đến nay vẫn chưa biết chính xác mùi có nguồn gốc từ đâu".

Người dân ở thị trấn Kẻ Sặt và xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang những ngày gần đây phải đeo khẩu trang, bịt mũi khi ra đường. Ảnh: Nguyễn Nam

Còn ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Giang điện thoại liên tục nhận các cuộc gọi từ người dân phản ánh mùi lạ. Hơn một tuần nay, cả ngày lẫn đêm ông cùng lực lượng liên ngành đi thực tế, điều tra, có hôm đang ăn cơm cùng gia đình ông buông đũa khi người dân gọi. Nhưng đến nay huyện Bình Giang chưa tìm được đâu là nơi phát thải.

18 giờ 30 ngày 01/10 phòng làm việc của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Giang vẫn sáng đèn, chuông điện thoại báo cuộc gọi, tin nhắn đến liên hồi, ông đang chờ lực lượng liên ngành phối hợp với người dân đi tìm nguyên nhân mùi lạ.

Đứng ở cổng Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang, nhìn hướng gió thổi lá cây, ông Tuấn nói: "Hôm nay gió thổi mùi bay hướng khác rồi".

"Ngay từ khi nhận thông tin và xuống cơ sở kiểm tra thấy có mùi, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo huyện và tổ chức rà soát, kiểm tra, tìm hiểu nguồn phát thải.Tuy nhiên, qua rà soát thì đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện được cơ sở cũng như các tổ chức, cá nhân nào sinh ra nguồn phát thải"- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thông tin.

Ông Tuấn khẳng định: "Trường hợp phát hiện vi phạm hoặc có các đối tượng xả thải gây ô nhiễm môi trường sẽ xử lý dứt điểm".

Đến hết ngày 1/10 mùi lạ tấn công các khu dân cư ở thị trấn Kẻ Sặt và xã Thúc Kháng xuất hiện từ đâu vẫn là dấu hỏi lớn đối với người dân và chính quyền địa phương.