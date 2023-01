Huyện Cần Giờ kiến nghị miễn học phí và tiền ăn trưa cho học sinh xã đảo

Chiều 4/1, Sở GDĐT TP.HCM có cuộc họp với lãnh đạo huyện Cần Giờ để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ chia sẻ, tại xã đảo Thạnh An, chính sách miễn giảm học phí, 2 buổi/ngày, hỗ trợ chi phí học tập nếu áp dụng theo Nghị định 81/2021 của Chính phủ chỉ áp dụng miễn giảm cho học sinh hộ nghèo, cận nghèo chứ không miễn giảm hết như trước đây theo Nghị định 86/2015.

Học sinh tiểu học tại xã đảo Thạnh An. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tương tự, việc miễn giảm tiền ăn trưa cho trẻ 3, 4, 5 tuổi tại xã đảo Thạnh An cũng như những xã khác, chỉ được miễn giảm học sinh hộ nghèo và hộ cận nghèo, không miễn hết như trước (Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 hết hiệu lực, thay thế bằng Nghị định số 105/2020/NĐ-CP Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non).

Từ những khó khăn đó, UBND huyện Cần Giờ đã có tờ trình gửi Sở GDĐT TP.HCM về hỗ trợ miễn, cấp bù học phí, tiền học buổi thứ hai và tiền ăn trưa cho học sinh thuộc xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. Trong đó, bổ sung chế độ cho học sinh THPT và tiền ăn cho đối tượng nhà trẻ so với trước đây.

Ông Xuân đề nghị Sở GDĐT TP.HCM thống nhất, đồng ý trình và đề xuất HĐND TP, UBND TP.HCM cùng các sở, ngành chức năng thành phố xem xét chấp thuận chủ trương miễn và cấp bù học phí, tiền học buổi thứ hai và miễn tiền ăn trưa (trẻ em nhà trẻ và mẫu giáo) cho học sinh học tại các trường ở xã đảo Thạnh An kể từ năm học 2022-2023.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ cũng kiến nghị Sở GDĐT hỗ trợ giải quyết những vướng mắc về chủ trương sử dụng nguồn vốn phân cấp có mục tiêu của thành phố để sửa chữa trường lớp cho huyện Cần Giờ.

UBND huyện Cần Giờ kiến nghị miễn, cấp bù học phí, tiền học buổi 2 và tiền ăn trưa cho học sinh xã đảo Thạnh An từ năm học 2022-2023. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Ngày 28/12/2021, UBND huyện Cần Giờ đã có công văn gửi Sở GDĐT về việc đăng ký danh mục các dự án đầu tư công cân đối, bố trí trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2021- 2015 với 16 dự án tổng vốn đầu tư là 654,985 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có dự án nào trong tổng số 16 dự án được đề xuất triển khai thực hiện", ông Xuân nói.

Được biết, trong năm 2023, huyện Cần Giờ dự kiến bổ sung thêm 5 trường; đầu tư sửa chữa 9 trường để kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia. Trong năm 2022, Phòng GDĐT huyện Cần Giờ đã trình UBND huyện 11 hạng mục công trình để được đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, đồng thời để đảm bảo trường đã xuống cấp cần được đầu tư để tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất trong thời gian tới.



Bên cạnh đó, Phòng GDĐT cũng đề xuất thí điểm xây dựng hệ thống trường học thông minh mỗi ngành học, cấp học 2 trường và triển khai thực hiện "Trường tiên tiến hội nhập quốc tế" tại TP.HCM (dự kiến thực hiện tại trường Tiểu học Cần Thạnh 2). Tuy nhiên, các hạng mục đề xuất trên đến nay vẫn chưa được giải quyết.