Huyện Cần Giờ xử lí thế nào với 15.000 tấn rác thải nhựa mỗi năm?

Nhiều giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường

Theo ông Trương Tiến Triển - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM), thời gian qua, song song với việc phát triển kinh tế và du lịch thì địa phương đã và đang đối diện bài toán kiểm soát và xử lý lượng rác thải nhựa ngày càng nhiều, như: Túi nylon, chai nhựa... do chính người dân địa phương và khách du lịch thải ra môi trường.

Theo đó, mỗi năm, huyện Cần Giờ có thêm 15.000 tấn rác thải nhựa. Vấn nạn rác thải nhựa đang gây áp lực lên Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

Nhằm giảm thiểu rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa trên địa bàn huyện, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường. Tại xã đảo Thạnh An, từ cuối năm 2017, Sở TNMT đã phối hợp với UBND huyện Cần Giờ triển khai mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng nhằm phát huy vai trò của mỗi người dân Thạnh An trong gìn giữ môi trường xã đảo.

Người dân huyện Củ Chi (TP.HCM) tổ chức thu nhặt rác bảo vệ môi trường. Ảnh: T.T

Đến năm 2019, huyện Cần Giờ triển khai tiếp chương trình giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn xã Thạnh An. Vừa qua, UBND huyện Cần Giờ đã phối hợp Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh triển khai Dự án "Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ".

Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh môi trường; đặc biệt các hành vi xả chất thải rắn công nghiệp, xả thải ô nhiễm tại các khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp tập trung.

Tại huyện Củ Chi (TP.HCM), theo UBND huyện Củ Chi, đầu năm 2023, UBND huyện ban hành Công văn số 910 về tăng cường công tác vệ sinh môi trường và Công văn số 1787 về nội dung liên quan đến vấn đề thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Củ Chi.

Huyện cũng tập trung công tác kiểm tra vệ sinh môi trường khu dân cư, dọn dẹp các điểm rác tự phát…

Xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường

Về văn bản vừa được ban hành, UBND TP.HCM đề nghị các Sở, ngành, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức phối hợp thực hiện triển khai cuộc vận động theo đúng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện đề ra; các sở, ngành, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức tuyên truyền, vận động người dân và các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức không xả rác bừa bãi, có ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Rà soát hiện trạng, đầu tư các nhà vệ sinh và lắp đặt thùng rác tại các khu vực công cộng trên địa bàn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách và người dân thành phố...

Ngoài ra, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức tổ chức lực lượng kiểm tra, tăng cường sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, camera giao thông để xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường bằng nhiều hình thức. Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh môi trường; đặc biệt các hành vi xả chất thải rắn công nghiệp, xả thải ô nhiễm tại các khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp tập trung.

Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an địa phương tham mưu, đề xuất UBND các cấp trang bị, triển khai mạng lưới hệ thống camera an ninh của chính quyền địa phương trong khu dân cư để phát hiện vi phạm hành chính, phục vụ cho công tác tham mưu cho UBND các cấp lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh môi trường nơi công cộng thông qua hình ảnh trích xuất từ camera theo thẩm quyền. quy định của pháp luật…