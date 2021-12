Huyện Chư Pưh: Ám ảnh những vụ tai nạn kinh hoàng do rượu, bia của thanh, thiếu niên đồng bào thiểu số

Tai nạn kinh hoàng

Ám ảnh nhất đối với người dân vùng dân tộc thiểu số huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) là vụ tai nạn xảy ra vào ngày mồng 3 Tết khiến 4 người chết, 1 người bị thương nặng. Điều đáng nói, 5 nạn nhân gặp nạn có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ vừa 15 đến 20 tuổi. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đau lòng là do trước khi tham gia giao thông, các nạn nhân đã sử dụng rượu bia.

Khoảng 21h20 ngày 14/2 (mồng 3 Tết) Ksor Kh. (19 tuổi, trú tại Plei Hrai Dong, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển xe máy mang BKS: 81S1-159.37, chở theo Siu H'Y. (20 tuổi, trú tại thôn Tao Kó, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh), lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi lưu thông qua thôn Plei Đung, xã la H'rú (huyện Chư Pưh) thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS: 81X1-010.59 do anh Rmah Ch. (20 tuổi) điều khiển, phía sau chở Kpă G. (18 tuổi) và Siu H'Y. (15 tuổi) cùng trú xã Ia H'rú, huyện Chư Pưh).

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 4 người trẻ tuổi trên địa bàn huyện Chư Pưh.

Vụ tai nạn khiến Rmah Ch., Ksor Kh., Siu H'Y. tử vong tại chỗ; Kpă Gi. tử vong trên đường đi cấp cứu; Còn Siu H'Y. bị thương, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với tình trạng đa chấn thương.

Các bác sĩ xác định, H’Y. bị chấn thương sọ não, gãy cẳng tay, hôn mê sâu và đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Anh Kpă Sang người sống gần hiện trường vụ tai nạn kể lại, "Khi tôi đang ngồi chơi trong nhà thì nghe tiếng động mạnh, rồi tiếng người la khóc ở ngoài đường nên vội vàng chạy ra và thấy 5 người nằm đó, máu chảy nhiều lắm, ai cũng sợ.

Một số người nhận ra có thanh niên trong làng gần đó nên vội vàng chạy đi báo tin và đưa đi cấp cứu nhưng có 3 người đã chết tại chỗ. Mảnh vỡ xe máy văng tứ tung, chắc phải tông mạnh lắm mới như vậy được".

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu máu của 4 nạn nhân tử vong để xét nghiệm nồng độ cồn. Theo đó, cả 4 người đều có nồng độ cồn trong máu ở mức khá cao. Cụ thể, anh Ch. là 74,1 mg/100 ml máu, chị H’Y. là 22,9 mg/100 ml máu, anh Kh. là 72,3 mg/100 ml máu và anh Gi. là 52,5 mg/100 ml máu.

Đại diện Ban An toàn giao thông huyện cho biết, 2 người điều khiển phương tiện đã tử vong là Ksor Kh. và Rơ Mah Ch. có nồng độ cồn vượt hơn 72,3% đến 74,1% so với quy định và không có giấy phép lái xe, các nạn nhân ngồi trên xe mô tô đều không đội mũ bảo hiểm. Nguyên do vụ TNGT là do đâm đối đầu và cả hai phương tiện đều đi với tốc độ rất cao. 4 nạn nhân tử vong là do chấn thương sọ não, vỡ lồng ngực, vỡ xương hàm.

Ông Lê Quang Thái- Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cho biết, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất từ trước tới nay xảy ra trên địa bàn. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cả 4 nạn nhân tử vong đều đã sử dụng rượu, bia trước khi xảy ra tai nạn. Nồng độ cồn trong máu cao.

Cũng theo Ban ATGT tỉnh Gia Lai, đây chỉ là 1 trong nhiều vụ TNGT liên quan đến đồng bào thiểu số xảy ra trong thời qua và Chư Pưh là một trong những huyện ở Gia Lai liên tục xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của nhiều người trẻ.

… Nỗ lực tuyên truyền, ngăn chặn tai nạn giao thông do rượu, bia

Thượng tá Phan Văn Mạnh, Trưởng Công an huyện Chư Pưh, cho biết, năm 2020 toàn huyện có 12 người chết vì TNGT thì có tới 50% là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số.

Trước đây huyện thống kê có 117 thanh thiếu niên cá biệt, tuy nhiên đến nay nhiều trường hợp được tuyên truyền và đã tu chí làm ăn, chăm lo cuộc sống gia đình, không tham gia đua xe, chạy xe lạng lách đánh võng. Đến nay chỉ còn một số thanh thiếu niên càn quấy "lọt" danh sách theo dõi của công an.

Để ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, cơ quan chức năng đã phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở, tham mưu Ban ATGT huyện quản lý số đối tượng thanh thiếu niên càn quấy; đề nghị các gia đình, hệ thống chính trị thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tuyên truyền, lên án các hành vi vi phạm ATGT. Các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát giao thông tại các đường liên xã, liên thôn nhằm khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đến nay, tình hình TNGT trong thanh thiếu niên đồng bào thiểu số đã được kiềm chế.