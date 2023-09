Hội Nông dân xã Trung Lập Hạ - Củ Chi - TP.HCM vừa ra mắt HTX hoa lan hạnh phúc tại xã Trung Lập Hạ. Hợp tác xã do ông Lê Văn Thắng làm giám đốc, được thành lập với vốn điều lệ 200 triệu đồng.



Bà Lê Thị Thủy Tiên - Phó chủ tịch UBND xã Trung Lập Hạ, cho biết thời gian qua UBND xã và Hội Nông dân đã phối hợp cùng nhau, xúc tiến để sớm thành lập HTX hoa lan hạnh phúc. Việc thành lập HTX góp phần quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đảm bảo giữ vững an sinh xã hội trên địa bàn.

Huyện Củ Chi ra mắt HTX Hoa lan hạnh phúc, thúc đẩy phát triển nông nghiệp đô thị tại địa phương. Ảnh: Q.K

Bà Tiên tin tưởng, hoạt động của HTX sẽ đem lại sự khởi sắc cho ngành nông nghiệp địa phương. Đồng thời hợp tác xã có vai trò hỗ trợ, phục vụ sản xuất; giúp nông dân canh tác hiệu quả và tiêu thụ sản phẩm.

"HTX cần chủ động đảm bảo đầu ra cho nông dân, nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; hỗ trợ nông dân sản xuất, gắn lợi ích của HTX với lợi ích người nông dân. Cần chú trọng nâng cao chất lượng nhân lực của HTX, tạo mối quan hệ hài hòa để phát triển bền vững, làm ăn có hiệu quả", bà Tiên cho biết.

Trong nửa đầu năm 2023, huyện Củ Chi thành lập 2 HTX nông nghiệp, gồm HTX Sản xuất - Thương mại Tâm An Củ Chi (xã Tân An Hội) và HTX Nông nghiệp Công nghệ cao hữu cơ Tam Tân (xã Tân An Hội).

Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 40 HTX nông nghiệp đang hoạt động.

Hoa lan Củ Chi tham gia Festival hoa lan 2023 tại TP.HCM. Ảnh: Q.S

Trong thời gian tới, huyện Củ Chi định hướng triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; chính sách xây dựng nông thôn mới; chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị của thành phố.

Tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa nông sản Củ Chi.