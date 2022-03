Huyện Đắk Mil: Nhiều điểm sáng tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội

Thu ngân sách vượt dự toán được giao



Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt dịch bùng phát lần thứ tư (từ cuối tháng 4/2021 đến nay). Do vậy đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đắk Mil. Trước tình hình đó, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả.

Một góc huyện Đắk Mil. Ảnh: PV

Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 50.144 ha, đạt gần 100% kế hoạch. Đặc biệt, huyện đã được UBND tỉnh công nhận vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao xã Thuận An với quy mô 335 ha. Trong năm, huyện cũng đã đề nghị công nhận 5 sản phẩm OCOP cấp tỉnh và đưa 3 sản phẩm OCOP tham gia sàn thương mại điện tử nhằm quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trên lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển mạnh theo quy mô trang trại. Toàn huyện có 26 trang trại chăn nuôi với khoảng 495.300 con, đạt 114,86% kế hoạch và tăng 25,34% so với năm 2020. Trong năm 2021, các ngành công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng vẫn có sự tăng trưởng khá và ổn định...

Theo UBND huyện Đắk Mil, một trong những điểm sáng của huyện trong năm 2021 là thu ngân sách vượt dự toán được giao. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải, du lịch, khách sạn, nhà hàng, rượu, bia,... nhưng UBND huyện đã chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp, chú trọng rà soát nguồn thu, phấn đấu hoàn thành kế hoạch. Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 170,1 tỷ đồng, đạt 104,55% dự toán tỉnh giao.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Huyện Đắk Mil xác định nông nghiệp vẫn là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế, huyện sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Ảnh: PV

Lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil cho biết, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, huyện đã đề ra những giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Theo đó, xác định nông nghiệp vẫn là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế, huyện sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông thôn, nhất là những tập đoàn, tổng công ty có thế mạnh và các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; khuyến khích phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh phát triển công nghiệp – xây dựng, tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và ưu tiên các ngành công nghiệp có lợi thế của huyện. Đó là công nghiệp chế biến cà phê, hồ tiêu, cao su, trái cây, nông sản các loại, thức ăn gia súc… Trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ - du lịch, huyện tập trung hỗ trợ, quảng bá du lịch, sản phẩm nông nghiệp. Theo đó sẽ đẩy mạnh quảng bá tour du lịch nằm trong hệ thống Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; khuyến khích xã hội hóa thành lập các điểm dừng chân trên Quốc lộ 14 trong hệ thống của Công viên địa chất toàn cầu. Qua đó giới thiệu các sản phẩm nông sản chất lượng cao, mô hình sản xuất nông nghiệp, các món ăn đặc trưng, thắng cảnh… đến với du khách.