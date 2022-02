Huyện Đan Phượng sẽ làm gì để phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2022?

Năm 2021, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 15.300 tỷ

Năm 2021, Huyện ủy Đan Phượng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch bệnh nên đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Toàn cảnh hội nghị giao ban với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn để đánh giá kết quả triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 20/12/2021 của Huyện ủy về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện Đan Phượng.

Nổi bật là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống Covid-19; thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ đó, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và phát triển toàn diện, 14/14 chỉ tiêu Thành phố giao đều đạt và vượt kế hoạch.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 15.300 tỷ đồng. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Tiếp tục triển khai đề án xây dựng huyện phát triển thành quận. Chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ, duy trì cuộc thi "Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" trên địa bàn huyện được Thành phố đánh giá cao; giáo dục, y tế được đầu tư, quan tâm, nâng cấp, giữ vững 100% xã, thị trấn chuẩn quốc gia y tế.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, công tác an sinh xã hội đảm bảo; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Trong năm 2022, với chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển", Huyện ủy Đan Phượng xác định 3 khâu đột phá là: Công tác quy hoạch, công tác cán bộ và ứng dụng công nghệ thông tin.

Chỉ tiêu cơ bản đề ra là: Tổng giá trị sản xuất đạt trên 17.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 1.660 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng/người/năm; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về Y tế; giải quyết việc làm mới chio 3.000 lao động và tỷ lệ hỏa táng đạt 65%.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Huyện ủy Đan Phượng xác định 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó kiểm soát tốt dịch Covid-19, tạo bước đột phá trong tăng trưởng cả về quy mô và giá trị. Bổ sung và hoàn thiện quy hoạch xây dựng vùng huyện, các quy hoạch ngành.

Đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện thành quận, nhất là hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt tiêu chí đô thị, trọng tâm là hệ thống giao thông, công trình điện, cấp thoát nước, trường học, thiết chế văn hóa và các công trình bảo vệ môi trường.

Quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục đổi mới giáo dục, chăm lo sự nghiệp y tế, văn hóa, xã hội, giữ vững môi trường xanh, sạch, đẹp.

Củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đổi mới lề lối và phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thực thi công vụ.