Huyện Đông Anh sắp được xem xét đề án thành lập quận

HĐND thành phố Hà Nội vừa có thông báo về nội dung, thời gian, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Dự kiến, kỳ họp tổ chức từ ngày 3 – 7/7/2023 tại Hội trường tầng 3 Trụ sở HĐND – UBND thành phố.



Theo thông báo, dự kiến kỳ họp xem xét, thông qua 46 nội dung. Trong số này, có 17 báo cáo; 29 nội dung đề nghị ban hành Nghị quyết (1 nghị quyết thường lệ, 27 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết về công tác nhân sự).

Cầu Đông Trù kết nối huyện Đông Anh với trung tâm Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Đáng chú ý, HĐND thành phố dự kiến sẽ xem xét thông qua điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng đến ngày 31/12/2024; đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn; thông qua đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh; quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú ở Hà Nội; cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các Ban QLDA thành phố, Đài PTTH Hà Nội, Báo Hà Nội mới để thực hiện tinh giản biên chế…

Cùng với đó, HĐND TP sẽ xem xét quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 – 2024; quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô; quy định về giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của thành phố Hà Nội.

Kỳ họp dành 1 ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND thành phố và cử tri Thủ đô quan tâm.



Tại cuộc họp Thường trực Thành ủy Hà Nội mới đây, theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, thực hiện Đề án lên quận, đến nay, huyện Đông Anh đã đạt 29/31 tiêu chí. Hai tiêu chí chưa đạt là trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị. Đây là hai tiêu chí thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và có thể đạt được trước ngày 30/6/2023.