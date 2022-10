Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam tại cuộc họp báo. Ảnh: Bủi Phụ

Sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum làm 4 công nhân tử nạn

Ngày 28/10, tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở TT&TT; Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận tổ chức, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam đã có thông tin về vụ sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum làm 4 công nhân tử nạn.

Theo báo cáo, lúc 17 giờ 30 ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam nhận được tin báo tại khai trường 1, thuộc Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường xảy ra sự cố sạt lở cát dẫn đến vùi lấp 4 công nhân đang làm việc.

Công an huyện Hàm Thuận Nam đã có báo cáo nhanh vụ việc và cùng các ngành chức năng của huyện phối hợp cùng với sở, ngành của tỉnh triển khai lực lượng phối hợp tổ chức tìm kiếm và các biện pháp điều tra để tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra xác định Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (trụ sở chính tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam) do ông Nguyễn Hoàng Trung, trú phường Xuân An, thành phố Phan Thiết làm Giám đốc Công ty.

Diện tích mặt bằng sử dụng 515,5ha. Loại hình hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản quặng sa khoáng titan – zircon. Công ty có 3 khai trường khai thác khoáng sản, mỗi khai trường đều có bãi thải riêng.

Ngày 15/10, trong quá trình tổ chức di dời cát thải tại bãi thải của khai trường 1 thì xảy ra sự cố sạt lở cát vùi lấp 4 công nhân.

Công tác tìm kiếm được thực hiện liên tục đến 12 giờ 50 phút ngày 18/10/2022 đã phát hiện thi thể nạn nhân thứ 4 bị vùi lấp. Qua đó, các cơ quan chức năng hoàn thành hồ sơ, thủ tục và bàn giao thi thể cho gia đình an táng theo quy định.

Hiện trường vụ sạt lở mỏ titan khiến 4 người tử vong. Ảnh: CTV

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, thực hiện Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc đề nghị Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường nhanh chóng hoàn thành việc khai thác, hoàn thổ, bàn giao mặt bằng thi công dự án ĐT719B chậm nhất tháng 6/2022.

Do đó, Công ty đã tổ chức di dời cát thải tại bãi thải tạm ở khai trường 1 để bàn giao mặt bằng cho thi công dự án ĐT719B.

Theo đó trước khi xảy ra sự cố sạt lở cát khoảng một tháng Công ty có tổ chức cuộc họp bàn về phương án di dời cát thải tại bãi thải thuộc khai trường 1. Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường. Sau khi bàn bạc thống nhất ông Nguyễn Hoàng Trung quyết định sử dụng phương pháp dùng lực nước để di dời cát thải tại bãi thải của khai trường 1.

Quá trình điều tra xác định thời điểm tổ chức di dời cát thải tại bãi thải thuộc khai trường 1, Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường không xây dựng phương án để tổ chức di dời, không có phương án đảm bảo an toàn lao động cho công nhân, công nhân không được trang bị các phương tiện, thiết bị bảo hộ an toàn lao động.

Căn cứ tính chất, mức độ của vụ việc và tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện đã họp thống nhất phân công tin báo vi phạm các quy định về an toàn lao động để tổ chức xác minh theo quy định. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tập trung xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó vào lúc 16 giờ ngày 15/10, tại khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra sự cố sạt lở cát ở khu vực bãi thải làm tràn bùn, cát từ khu vực bãi thải đến khu vực văn phòng của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường khoảng 500m.

Thượng tá Trần Văn Tươi - Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết, ngay sau khi nhận tin báo xảy ra vụ sạt lở, đêm 15/10, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã cử gần 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp cùng PC09 Công an tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Giám định pháp y, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã tìm thấy và tiến hành lấy lời khai đối với Giám đốc và quản lý, những người liên quan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường.

Cơ quan CSĐT yêu cầu Giám đốc công ty này báo cáo rõ toàn bộ nội dung, diễn biến sự việc và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc hoạt động khai thác của công ty này để phục vụ công tác điều tra.

Sạt lở từ độ cao 20 mét đổ xuống vùi lấp 4 công nhân

Qua xác minh ban đầu, thể hiện kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải thuộc khai trường 1 đến vị trí khác cách nhau khoảng 400 mét bằng phương pháp bơm nước theo hệ thống ống dẫn từ hồ chứa đến vị trí đặt 3 hồ chứa, cách chân bãi khoảng 15 mét.

Từ đây, máy bơm nước vào bãi thải để cho máy hút cát qua hệ thống ống dẫn đến vị trí mới. Lúc này khi 5 công nhân đang thao tác làm việc thì dẫn đến sạt lở từ độ cao 20 mét đổ xuống vùi lấp 4 công nhân. Rất may là anh Phan Văn Hưng (SN 1988, trú Phong Thịnh - Thanh Chương - Nghệ An, là tổ trưởng tổ khai thác) chạy thoát ra ngoài khu vực sạt lở…

Bốn người tử vong là anh Bùi Quang Trình (SN 1986, trú Đồng Lương - Cẩm Khê - Phú Thọ); anh Huỳnh Tấn Phước (SN 1974, phường Xuân An - TP. Phan Thiết - Bình Thuận); anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1992, trú Cát Thành - Phù Cát - Bình Định); anh Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú Hiệp Tiến - Tân Tiến - Lagi, Bình Thuận). Tất cả 4 người trên đều là công nhân của Công ty Tân Quang Cường.