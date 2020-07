Huyện Mỹ Đức: Nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã dự và chỉ đạo Đại hội.

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng phát triển ổn định, bình quân 10,3%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó, thương mại - dịch vụ chiếm 40,4%, nông nghiệp chiếm 26,2% và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 33,4%.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: P.V

Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý Mỹ Đức cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở… Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, các kết luận sau thanh tra đối với 3 xã nằm trong Nghị quyết 15 của Thành ủy, gồm: An Phú, Tuy Lai, Đồng Tâm, không để phát sinh vụ việc mới.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả quan trọng, với 17/21 xã đã đạt chuẩn NTM.

Trên địa bàn huyện đã và đang hình thành, phát triển một số mô hình kinh tế hàng hóa, chuyển đổi trên 12.000ha đất sản xuất sang trồng lúa chất lượng cao, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản...

Huyện cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước, tổng thu trong 5 năm ước đạt 1.358 tỷ đồng, tăng 150% so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người của huyện ước đạt 48 triệu đồng, vượt 10 triệu đồng so với chỉ tiêu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,19%.

Bên cạnh những kết quả trên, báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Mỹ Đức cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong đó, sản xuất nông nghiệp của huyện còn manh mún, nhỏ lẻ; du lịch, dịch vụ chậm đổi mới, tính cạnh tranh yếu; việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM còn hạn chế.

An ninh nông thôn, an ninh tôn giáo vẫn còn diễn biến phức tạp, quá trình giải quyết "điểm nóng" tại xã Đồng Tâm đã bộc lộ sự yếu kém của hệ thống chính trị và sai phạm của cán bộ thôn, xã, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội của huyện. Kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức huyện còn chưa nghiêm túc...

Hoàn thành xây dựng NTM ở 4 xã

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, theo quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức đến năm 2030, huyện là vành đai xanh của Thủ đô, phải bảo đảm ổn định diện tích 7.500ha đất trồng lúa; kết hợp phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tâm linh Chùa Hương gắn với các khu du lịch sinh thái…

Đây là những lợi thế và cơ sở quan trọng để Đảng bộ huyện xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển thời gian tới.

Về phát triển kinh tế, Mỹ Đức xác định hai lĩnh vực trọng yếu của địa phương là nông nghiệp và du lịch. Trong đó, nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn...

Khuyến khích nhân dân phát triển mạnh chăn nuôi tập trung xa khu dân cư gắn với sơ chế, tiêu thụ sản phẩm, cũng như cung cấp dịch vụ chế biến sau thu hoạch. Huyện cũng cần tập trung hoàn thành xây dựng NTM ở 4 xã còn lại, nhất là tại xã Đồng Tâm hoàn thành NTM vào năm 2021. Phấn đấu đến năm 2022, Mỹ Đức đạt chuẩn NTM.

Về phát triển du lịch, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, Mỹ Đức cần chủ động đổi mới các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, lựa chọn những nhà đầu tư phù hợp, có kinh nghiệm, có năng lực tài chính để khai thác tiềm năng, lợi thế và phát triển du lịch.

Huyện cũng phải đổi mới tư duy trong quản lý và phát triển du lịch - dịch vụ chất lượng cao, du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.