Theo đó, huyện Sóc Sơn được thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức môn Vovinam trong chương trình đại hội từ ngày 18 đến ngày 22/5/2022.

Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo an toàn Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng khi thời gian khai mạc SEA Games 31.

Huyện Sóc Sơn còn là điểm đặt chân đầu tiên của các đoàn thể thao các nước, khách quốc tế trước khi đến các điểm thi đấu.

Nhằm đảo bảo an ninh trật tự cho cho SEA Games 31, UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã chỉ đạo quyết liệt với các đơn vị liên quan cùng vào cuộc. Ảnh ghi nhận các lực lượng ra quân theo tuyến thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ SEA Games 31.

Theo UBND huyện Sóc Sơn đánh giá, đây là sự kiện thể thao lớn, là cơ hội để giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế truyền thống văn hoá, tiềm năng, thành tựu kinh tế - xã hội của Thủ đô và hình ảnh huyện Sóc Sơn.

Nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho SEA Games 31, UBND huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo các bộ phận xây dựng kế hoạch, thành lập Ban tổ chức triển khai các nhiệm vụ.

Trước đó, Công an huyện Sóc Sơn đã triển khai phương án số 422 về đảm bảo an ninh trật tự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 trên địa bàn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; phương án bảo vệ SEA Games 31 trên các tuyến đường và tại Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn...

Diễn tập phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn tuyệt đối SEA Games 31 tại Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn.

Công an huyện này cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, đơn vị và nhân dân để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy phù hợp.

Tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đại hội của các loại tội phạm.

Đồng thời, tham mưu cho Ban chỉ đạo 197 tổ chức ra quân xử lý nghiêm vi phạm lòng đường, vỉa hè, trật tự công cộng, an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan, văn minh đô thị.

Huyện Sóc Sơn yêu cầu phối hợp chặt chẽ các lực lượng để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ SEA Games 31.

Bên cạnh đó, Sóc Sơn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; chuẩn bị cơ sở vật chất tại nhà thi đấu đảm bảo quy chuẩn; xây triển khai chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường huyết mạch.

Huyện Sóc Sơn cũng đã chuẩn bị đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên, cổ động viên tham gia phục vụ sự kiện; chỉ đạo xây dựng phương án chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm; phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn cho Đại hội.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.