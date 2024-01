Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025", Huyện ủy Thường Tín đã ban hành Chương trình số 09a-CTr/HU để triển khai thực hiện.

Theo đó, huyện Thường Tín chỉ đạo cơ quan thường trực Phòng Lao động – Thương binh và xã hội, các cơ quan chuyên môn liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu xây dựng các kế hoạch giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2023 để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu cụ thể của chương trình.

Huyện uỷ Thường Tín tổ chức Hội nghị đánh giá Kết quả thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2023.

Huyện chú trọng phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm, trong đó, tổ chức thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác An toàn, Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, Luật Bảo hiểm xã hội tại 15 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tại 5 xã với gần 1.000 đại biểu tham.

Năm 2023, huyện Thường Tín đã giải quyết việc làm cho hơn 3.928/3.700 lao động, đạt 106% kế hoạch giao. Trong đó: Giải quyết việc làm cho 105 người qua chương trình xuất khẩu lao động; 09 người theo giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và 3.814 người theo các hình thức khác.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, trong đó, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93%; Đạt 40,8% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt: 43%, tương đương 21.335 người tham gia BHXH bắt buộc; tỷ lệ lao động tham gia BHTN đạt: 40,8%, tương đương 20.263 người tham gia; tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện đạt 2,3%, tương đương 2.995 người tham gia.

Thường Tín tăng cường kiểm tra quy định của pháp luật về công tác An toàn, Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, Luật Bảo hiểm xã hội

Để đảm bảo các nội dung của chương trình, huyện Thường Tín chú trọng thực hiện giảm nghèo nhanh, bền vững. Cuối năm 2022 tổng số hộ nghèo toàn huyện là 169 hộ, chiếm tỷ lệ 0,22%; Tổng số hộ cận nghèo là 1.007 hộ, chiếm tỷ lệ 1,32%. Chỉ tiêu của thành phố giao giảm 51 hộ nghèo và 101 hộ cận nghèo. Cuối năm 2023 giảm 146 hộ nghèo,đạt 286% kế hoạch thành phố giao;còn 23 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,03%. Giảm 147 hộ cận nghèo, đạt 145% kế hoạch thành phố giao; còn 861 hộ cận nghèo, chiếm 1,1%. Năm 2023, toàn huyện không phát sinh hộ nghèo, không có hộ tái nghèo. Bên cạnh đó, Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, các Hội đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn, Hội đoàn thể cơ sở tạo điều kiện cho 12.476 khách hàng vay để phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nhà ở hộ nghèo, vay vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn...với số tiền 587.500 triệu đồng.

Ngoài ra, để thực hiện đúng tinh chần chương trình của Thành uỷ, Huyện uỷ Thường Tín luôn chú trọng đến: Phát triển hệ thống dịch vụ xã hội; nâng cao chất lượng đời sống, giảm chênh lệch mức sống; thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác trợ giúp xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Tiến Minh -TUV, Bí thư Huyện uỷ Thường Tín phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh nhấn mạnh: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thực hiện thành công Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025". Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Kiểm tra, giám sát quy trình tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn, phấn đấu cuối năm 2024, huyện Thường Tín không còn hộ nghèo. Chú trọng giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động. Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động. Phấn đấu đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 3.700 lượt người.

Tiếp tục duy trì và tăng cường các hoạt động trợ giúp xã hội (thường xuyên, đột xuất) và các hoạt động tri ân, thăm hỏi chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng chính sách và nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước…