Huyện Thường Tín (Hà Nội) kiểm tra thường xuyên, chấn chỉnh ngay tồn tại về PCCC tại các làng nghề

Huyện Thường Tín có nhiều làng nghề sản xuất hàng hoá dễ cháy nổ như chăn, ga, gối, đệm tại xã Tiền Phong, chế biến gỗ tại xã Vạn Điểm, nghề sơn mài Duyên Thái, mây tre đan Ninh Sở và có 3 chợ lớn là chợ Vồi, chợ Tía và chợ Đỗ Xá.

Trong những năm qua, huyện Thường Tín luôn quan tâm công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các làng nghề, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp đã góp phần giảm thiểu xảy ra các vụ cháy lớn.

Kiểm tra công tác PCCC tại làng nghề Trát Cầu xã Tiền Phong.

Tính trong năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 45 vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không đáng kể, nguyên nhân các vụ hỏa hoạn chủ yếu do bất cẩn trong quá trình sử dụng điện.

Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc sử dụng điện bất cẩn là yếu tố tiềm ẩn, dễ dẫn đến các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về người và tài sản. Do đó, công tác phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ hàng đầu, để bảo vệ tính mạng tài sản của Nhà nước và nhân dân, tạo môi trường an toàn để các đơn vị, doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh.

Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, đa phần cơ sở sản xuất, kinh doanh đều có ý thức tự giác chấp hành các quy định về PCCC.

Tuy nhiên, việc sắp xếp hàng hóa của một số hộ còn chưa được gọn gàng, gây cản trở lối thoát nạn. Ngoài ra, máy móc, trang thiết bị cần phải được bảo dưỡng định kỳ.

Khi sử dụng thiết bị điện phải để mắt tới khoảng cách hàng hóa và phải tuyệt đối tuân thủ khoảng cách chống cháy lan.

Tập huấn nghiệp vụ cho đội PCCC cơ sở.

Thống kê trong năm 2021, tại xã Tiền Phong (huyện Thường Tín) chỉ xảy ra 2 sự cố cháy nhỏ do chập điện, lực lượng công an xã, dân phòng và người dân đã kịp thời chữa cháy tại chỗ nên không có thiệt hại về người và thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Theo ông Tạ Huy Giang – Trưởng công an xã Tiền Phong cho biết, trên 90% các vụ cháy xảy ra là do chập điện, nên địa phương đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền với bà con nhân dân, để đảm bảo an toàn khi sử dụng các thiết bị điện, giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Hoàng Thành - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín nhấn mạnh: "Lực lượng chức năng thường xuyên mở các lớp tuyên truyền, huấn luyện an toàn phòng chống cháy nổ cho người đứng đầu cơ sở sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm với các vi phạm. Qua đó, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề”.