Hy Lạp mở cửa trở lại những thiên đường bãi biển với du lịch quốc tế

Các bãi biển Hy Lạp đã mở cửa trở lại và hoạt động theo những quy định phù hợp với tình trạng bình thường mới. (Ảnh: Getty)

Hy Lạp: Điểm đến thiên đường bãi biển sẽ vắng tiếng nhạc

Hy Lạp cũng đã có kế hoạch mở cửa các viện bảo tàng, rạp chiếu phim và nhà hát vào cuối tháng 5 này.

Các quy định mới được đưa ra với những bãi biển hoạt động có tổ chức như một phần của các biện pháp giãn cách xã hội, bao gồm:

Quang cảnh một bãi biển ở Thủ đô Athens ngay khi vừa mở cửa trở lại hôm 8/5. (Ảnh: Reuters)

Dù che nắng và ghế nằm tắm nắng phải được đặt cách xa nhau ít nhất 4m và cần được khử trùng thường xuyên. Các nhân viên quán bar trên bãi biển và những nhân viên khác của các resort phải đeo khẩu trang và được xét nghiệm Covid-19.

Đặc biệt tạm thời cấm chơi nhạc tại các quán bar trên bãi biển để ngăn ngừa tình trạng khách quen cao hứng lên sân khấu hát theo nhạc, có thể khiến giọt bắn phát tán vào không khí. Lệnh cấm chơi nhạc này cũng áp dụng với các nhà hàng, quán cà phê và quán bar khác đã mở cửa trở lại.

Hy Lạp nổi tiếng là điểm đến du lịch mùa hè lý tưởng, với nhiều thiên đường bãi biển đẹp mê hồn. (Ảnh: CNTraveller)

Các biện pháp mới này được đề ra ngay sau khi Hy Lạp bãi bỏ quy định kiểm dịch đối với khách du lịch đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kèm theo điều kiện họ đã có kết quả âm tính với xét nghiệm Covid-19 không quá 72 giờ trước khi đi du lịch, hoặc có xác nhận đã tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Hy Lạp cũng là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch theo chủ nghĩa tự nhiên trên khắp thế giới tới các bãi tắm khỏa thân như Red beach, Filaki beach, Mykonos…(Ảnh: greekreporter)

Hy Lạp - điểm đến ẩm thực nổi tiếng

Đón khách du lịch quốc tế trở lại là điều có ý nghĩa rất quan trọng với Hy Lạp, vì lĩnh vực du lịch chiếm khoảng 1/5 nền kinh tế và việc làm của đất nước có dân số 11 triệu người này.

Khách du lịch Đức chiếm số lượng lớn nhất, thứ nhì là khách du lịch đến từ Vương quốc Anh.

Bãi biển Mykonos tự hào vì các màn trình diễn bikini nóng bỏng của nhiều người đẹp "chân dài" từ khắp thế giới đổ tới. (Ảnh: greekreporter)

Hy Lạp là quốc gia nằm ở đông nam Âu, tại cực nam của bán đảo Balkan, phía tây là biển Ionia và phía nam là Địa Trung Hải.

Hy Lạp là điểm đến nổi tiếng thế giới về lịch sử, văn hóa, tôn giáo và các bãi biển mang những vẻ đẹp tự nhiên được ví như thiên đường.

Quang cảnh một bữa tiệc trên đảo Hy Lạp sôi động thời trước Covid-19. (Ảnh: greecetravelsecrets)

Hy Lạp cũng là điểm đến lý tưởng cho những người đam mê ẩm thực. Mới đây Hy Lạp vừa được vinh danh là Điểm đến có những món ăn ngon nhất (Best Food Destination) trong cuộc thi Best in Travel 2021 do Lonely Planet (nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch lớn, có trụ sở tại Merlbourne, Australia) tổ chức.

Đảo Folegandros độc đáo với khu trung tâm Hora nằm trên vách đá, có 3 quảng trường với rất nhiều quán cà phê, quán bar… trang nhã. Từ Hora có lối đi ngoằn ngoèo dẫn lên nhà thờ Panagia là nơi lý tưởng ngắm bình minh. (Ảnh: CNTraveller)

Hy Lạp đã quảng bá các nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc địa phương từ nhiều thế kỷ, nhờ thói quen lâu đời của người dân nước này là trồng rau, thu hoạch Olive lấy dầu và tận dụng mọi sản phẩm để sáng tạo ra nhiều món ngon độc đáo.

Các món ngon hải sản trên đảo. (Ảnh: sherbakes)

Trong thập niên qua Hy Lạp đã gia tăng sản lượng thực phẩm hữu cơ lên 51%. Hiện nay thị trường sản phẩm hữu cơ và hải sản trên đảo giúp đưa Hy Lạp lên vị trí hàng đầu về thực phẩm bền vững trên thế giới.

Thư giãn trên đảo Milos - nơi có đường ven biển tuyệt đẹp cho khách du lịch ghi lại những hình ảnh cực ấn tượng. (Ảnh: travelandgems)