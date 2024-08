Hai ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc là Hyun Bin và Jung Woo-sung sẽ đối đầu trong bộ phim tội phạm sắp ra mắt mang tên "Made in Korea". Bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc, nhờ vào dàn diễn viên xuất sắc và câu chuyện lôi cuốn.

"Made in Korea" được đặt trong bối cảnh những năm 1970, một thời kỳ đầy biến động của lịch sử Hàn Quốc. Bộ phim xoay quanh cuộc đấu tranh giữa hai nhân vật chính: Kitae - người đàn ông bị ám ảnh bởi khát vọng giàu sang và quyền lực; Geonyoung - công tố viên kiên định, luôn cản trở con đường của Kitae. Hai người liên tục đối đầu và vướng vào một sự kiện mang tính chất thời đại, sẽ làm thay đổi mãi mãi cuộc đời họ.

Hyun Bin - người nổi tiếng qua các vai diễn trong "Crash Landing on You" và "Confidential Assignment", sẽ thủ vai Kitae. Trong khi đó, Jung Woo-sung - người được biết đến với các tác phẩm như: "12.12: The Day" và "Hunt", sẽ đảm nhận vai Geonyoung. Sự xuất hiện của hai ngôi sao hàng đầu này hứa hẹn mang đến những màn diễn xuất đầy kịch tính và sâu sắc.

Hyun Bin tái xuất trong bộ phim tội phạm "Made in Korea"

Hyun Bin tại sự kiện ngày 30/8. Ảnh: Dispatch.

Kịch bản của "Made in Korea" được chắp bút bởi hai biên kịch tài năng là Park Eun-kyo, người đã viết kịch bản cho các tác phẩm nổi tiếng như: "Sea of Tranquility" và "Mother"; Park Joon-seok, người đứng sau thành công của "A Normal Family". Đạo diễn Woo Min-ho, người từng được biết đến với các tác phẩm "The Man Standing Next" và "Inside Men", sẽ lần đầu tiên thử sức với vai trò đạo diễn truyền hình qua bộ phim này. Trước đó, Woo Min-ho đã tạo dấu ấn với bộ phim hành động chính trị "Harbin", sẽ ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto vào tháng tới và dự kiến sẽ phát hành tại Hàn Quốc vào ngày 8/9.

Sự kết hợp giữa Hyun Bin và Jung Woo-sung đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ ngay từ khi dự án được công bố. Cả hai diễn viên đều có kinh nghiệm dày dặn và đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng. Đặc biệt, Hyun Bin với vai diễn trong "Crash Landing on You" đã trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc, không chỉ trong nước mà còn ở thị trường quốc tế.

Gần đây, Hyun Bin đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi xuất hiện tại một sự kiện chụp ảnh vào ngày 30/8. Tại sự kiện do một thương hiệu tổ chức ở IFC Mall, Yeouido, Seoul, Hyun Bin xuất hiện trong bộ suit màu xanh hải quân, kết hợp với giày thể thao trắng, mái tóc vuốt ngược gọn gàng và làn da sáng mịn, không tì vết.

Báo Dispatch đã dành nhiều lời khen cho Hyun Bin, nhận xét rằng anh "chiếm trọn trái tim của phái nữ bằng nụ cười quyến rũ và nam tính, đặc biệt là khi anh cười và để lộ má lúm đồng tiền".

Trong sự kiện, Hyun Bin cũng chia sẻ về sở thích cá nhân, tiết lộ rằng anh rất thích nhâm nhi đồ uống yêu thích cùng người thân.

Theo Mhnse, Hyun Bin dự kiến sẽ tham gia các hoạt động quảng bá cho bộ phim "Cáp Nhĩ Tân" vào nửa cuối năm nay. Bộ phim với đề tài gián điệp sẽ có sự tham gia của Hyun Bin trong vai trò diễn viên chính.

Hyun Bin (tên thật là Kim Tae Pyung) đã xây dựng một sự nghiệp ấn tượng trong làng giải trí Hàn Quốc với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: "Tên tôi là Kim Sam Soon"; "Hạ cánh nơi anh"; "Khu vườn bí mật" và "Cộng sự bất đắc dĩ". Anh hiện là một trong những ngôi sao có uy tín và giá trị thương hiệu cao nhất trong showbiz Hàn.

Hyun Bin từng trải qua nhiều mối tình với các nữ đồng nghiệp xinh đẹp như: Hwang Ji Hyun, Song Hye Kyo (3 năm) và Kang So Ra (1 năm). Năm 2022, anh kết hôn với nữ diễn viên Son Ye Jin và hiện họ có một con trai với cuộc sống gia đình viên mãn. Sự kết hợp giữa tài năng diễn xuất và đời sống hôn nhân hạnh phúc đã giúp Hyun Bin trở thành một trong những biểu tượng hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc.