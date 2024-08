Kim Soo Hyun xác nhận đóng vai “vua hàng giả"

Kim Soo Hyun và Jo Bo Ah đóng phim mới “Knock Off”. Ảnh: Nhà sản xuất

Bộ phim gốc mới của Disney+ “ Knock Off ” kể câu chuyện về một người đàn ông có cuộc sống bị đảo lộn bởi cuộc khủng hoảng tiền tệ (IMF) năm 1997 đến đầu những năm 2000. Từ một nhân viên văn phòng bình thường trở thành vua của thị trường hàng giả, hàng nhái toàn cầu.

Disney+ đã xác nhận “Knock Off” sẽ được phát hành vào năm 2025. Nam diễn viên Kim Soo Hyun, ngôi sao gần đây gây sốt trong phim truyền hình “Nữ hoàng nước mắt", sẽ trở lại với vai “vua hàng giả" Kim Sung Joon.

Kim Sung Joon sau khi mất việc do cuộc khủng hoảng IMF đã bước vào thế giới hàng giả và trở thành phó chủ tịch của chợ hàng giả “Sammul Market”.

Kim Soo Hyun hứa hẹn sẽ có màn thay đổi lớn thông qua Kim Sung Joon, một nhân vật vượt ra khỏi phạm vi Hàn Quốc để trở thành vua thị trường hàng giả trên khắp thế giới, với bộ não phi thường, khả năng ứng biến và tham vọng mãnh liệt của mình.

Kim Soo Hyun không chỉ được biết đến là “ông hoàng cát-xê" mà còn là một gương mặt bảo chứng rating của màn ảnh Hàn, khi rất nhiều bộ phim của anh như “ Nữ hoàng nước mắt ", “Vì sao đưa anh tới", “Điên thì có sao"... đều nổi tiếng khắp châu Á và trên thế giới. Vì vậy, vai diễn mới của Kim Soo Hyun cũng được kỳ vọng sẽ thành công.

Kim Soo Hyun gây sốt với phim truyền hình “Nữ hoàng nước mắt” nửa đầu năm nay. Ảnh: Nhà sản xuất

Nữ diễn viên Jo Bo Ah lần đầu hợp tác với Kim Soo Hyun. Cô vào vai Song Hye Jung, mối tình đầu của nam chính Kim Seong Jun và là một sĩ quan cảnh sát tư pháp đặc biệt, chuyên về kiểm soát hàng giả. Hai nhân vật này sẽ có cuộc đối đầu căng thẳng trên cương vị cảnh sát và tội phạm hàng giả.

Ngoài ra, phim có sự góp mặt của dàn diễn viên Kwon Na Ra, Choi Gyu Ri, Kim Moo Yeol, Lee Jung Eun...

"Knock Off" được chỉ đạo bởi đạo diễn Park Hyun Suk của "The Sound of the Sword", "Secret Forest 2", và được chấp bút bởi biên kịch Han Jung Hoon của "The Sound of the Sword", "Bad Guys", "38th Scam Band”.

"Knock Off" sẽ được sản xuất 2 phần, phần 1 lên sóng vào năm 2025.