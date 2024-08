Phim Phải chăng là định mệnh tập 8: Chae Jong Hyeop trở về Mỹ, Kim So Hyun nhận "kết đắng"?

Phim Phải chăng là định mệnh tập 7, cặp đôi Lee Hong Joo và Kang Hoo Young đối mặt với không ít sóng gió trong chuyện tình cảm khi cả hai đều phải đưa ra những quyết định quan trọng. Lee Hong Joo nói lời xin lỗi khi biết được sự thật Bang Jun Ho (Yun Ji On đóng) bỏ rơi cô 3 năm trước vì mắc bệnh nặng. "Anh ốm tới mức không thở nổi, hai tay run rẩy không viết nổi một chữ nào. Anh không muốn để em nhìn thấy anh trong bộ dạng này", Bang Jun Ho - tác giả sách nổi tiếng bày tỏ tình cảm với Lee Hong Joo.

Phim Phải chăng là định mệnh tập 7: Bang Jun Ho (Yun Ji On đóng) đau lòng khi biết Lee Hong Joo đã không còn yêu anh nữa. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)



Theo Bang Jun Ho, tình cảm của anh dành Lee Hong Joo không hề thay đổi theo thời gian. Phía Hong Joo, cô quyết định chấm dứt mối quan hệ với Jun Ho. Cô cho biết mình từng băn khoăn về lý do Bang Jun Ho đột ngột bỏ đi khi cả hai đang yêu. Biết được sự thật không phải do mình khiến tình đầu tan vỡ, Lee Hong Joo càng cảm thấy tức giận. "Tha thứ ư? Được! Bây giờ có lẽ em tha thứ được rồi. Nhờ có anh mà dấu hỏi chấm lớn nhất cuộc đời em đã được giải đáp. Người đã bỏ em đi có lý do khiến họ buộc phải làm vậy và lý do đó không phải lỗi lầm của em. Em có người mình thích rồi. Sau này, em sẽ thích người đó hơn cả bây giờ", Lee Hong Joo nói với Bang Jun Ho.

Sau cuộc trò chuyện với Bang Jun Ho, Lee Hong Joo cũng không muốn tiếp tục thực hiện dự án chung với anh nữa.

Phía Kang Hoo Young, anh cũng quyết định làm trái ý của mẹ để được ở bên người mình yêu - Lee Hong Joo. Khi không thể thuyết phục được con trai trở về Mỹ tiếp tục sự nghiệp, mẹ của Kang Hoo Young đã có cuộc trò chuyện với Hong Joo. Bà khiến cô nàng họ Lee hiểu lầm Kang Hoo Young là người đa tình, thay đổi đối tượng hẹn hò liên tục. "Chuyện đàn ông thay đổi lòng dạ đúng là nực cười. Trước khi phải chịu tổn thương thì cháu nên chấm dứt trước", mẹ của Kang Hoo Young đưa ra lời khuyên cho Lee Hong Joo.

Mẹ của Kang Hoo Young khuyên Lee Hong Joo (Kim So Hyun đóng) nên chấm dứt chuyện tình cảm. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Ở diễn biến khác, thầy giáo Son Kyung Taek (Hwang Sung Bin đóng) bị thương khi đỡ trái bóng suýt rơi vào người cô giáo Kim Hye Ji (Dasom thủ vai) - người bạn thân của Lee Hong Joo. Sau đó, thầy giáo Son đã mạnh dạn tỏ tình với cô giáo Kim sau chuỗi ngày cả hai hiểu lầm nhau.

Khép lại phim Phải chăng là định mệnh tập 7, Kang Hoo Young có cuộc nói chuyện thẳng thắn với mẹ. Anh tâm sự, khi từ Mỹ trở về Hàn Quốc, Lee Hong Joo là người khiến anh nhớ nhất.

Phim Phải chăng là định mệnh tập 8: Chae Jong Hyeop trở về Mỹ, Kim So Hyun nhận "kết đắng"?

Phim Phải chăng là định mệnh tập 8 lên sóng vào tối nay (13/8) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, Lee Hong Joo và Kang Hoo Young quyết định sánh bước bên nhau dẫu cho mẹ của Hoo Young ngăn cản. Lee Hong Joo cũng tìm cách để gần gũi hơn với mẹ của bạn trai. Cô cho rằng giữa cô và mẹ của Kang Hoo Young có điểm chung là cùng yêu Hoo Young. Quan điểm của Lee Hong Joo khiến mẹ của Kang Hoo Young "đứng hình" vì sự hồn nhiên, vô tư của cô nàng.

Phim Phải chăng là định mệnh tập 8: Lee Hong Joo vẫn chọn cách ở bên Kang Hoo Young dù mẹ của bạn trai ngăn cản. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)



Mẹ của Kang Hoo Young không từ bỏ việc sẽ đưa anh trở về Mỹ để tiếp tục sự nghiệp. Theo đó, bà tuyên bố đâm đơn kiện con trai ra tòa. Trước hành động của mẹ, Kang Hoo Young không khỏi ngỡ ngàng.

Trong cuộc trò chuyện với bạn gái, Kang Hoo Young bày tỏ: "Tớ biết sẽ không dễ để cậu quyết định, nhưng tớ không thể sống thiếu cậu. Đi Mỹ với tớ nhé?".

Vậy Lee Hong Joo có chấp nhận sang Mỹ để ở bên cạnh người cô yêu? Liệu nhân vật Kim So Hyun đóng có phải nhận "kết đắng"?

Phim Phải chăng là định mệnh tập 8 lên sóng vào lúc 20 giờ 40 phút (theo giờ Hàn Quốc) trên tvN.

Phim Phải chăng là định mệnh tập 8: Kang Hoo Young (Chae Jong Hyeop đóng) phải trở về Mỹ? (Nguồn clip: tvN drama)