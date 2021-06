Hyundai Santa Fe 2021 so kè công nghệ đỉnh cao với Kia Sorento

Phân khúc xe 7 chỗ tại Việt Nam tiếp tục sôi nổi nhờ sự xuất hiện của Hyundai Santa Fe 2021 do ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, mẫu SUV đến từ thương hiệu Hàn Quốc lại được nâng cấp khá toàn diện, từ thiết kế nội/ngoại thất cho đến công nghệ an toàn và tiện nghi. Tuy nhiên, giá bán của Hyundai Santa Fe 2021 lại tăng khá mạnh, cao nhất lên tới 1,34 tỷ đồng và chỉ rẻ hơn bản cao nhất (Signature) của đồng hương Kia Sorento 2021 đúng 9 triệu đồng.



So với đời cũ, giá bán cao nhất của Hyundai Santa Fe 2021 tăng tới 95 triệu đồng.

Vậy khi đặt phiên bản cao nhất của 2 mẫu xe này lên bàn cân để so sánh, đâu sẽ là “chân ái” của người tiêu dùng?



So sánh ngoại thất của Hyundai Santa Fe 2021 và Kia Sorento 2021

Yếu tố thẩm mỹ, xấu hay đẹp sẽ tùy thuộc vào quan điểm nhìn nhận của mỗi người do mỗi xe lại có một nét lôi cuốn riêng. Vậy nên ở bài viết này chúng ta sẽ "soi" các thông số, trang bị của Hyundai Santa Fe 2021 và Kia Sorento 2021 để xem rằng sau khi nâng cấp, mẫu SUV 7 chỗ nhà TC Motor có đủ sức thuyết phục khách hàng từ bỏ Sorento.

Kia Sorento 2021.

Được phát triển trên hệ thống khung gầm mới, kích thước tổng thể của Hyundai Santa Fe 2021 đã có phần hầm hố và bệ vệ hơn đời cũ nhưng nhìn chung vẫn “nhỏ bé” hơn Kia Sorento 2021 một chút. Các trang bị ngoại thất của 2 mẫu xe này cũng khá tương đồng, từ hệ thống đèn full LED cho đến kích thước la-zăng,.. Thế nhưng, Hyundai Santa Fe 2021 vẫn nổi bật hơn nhờ đèn pha tự động thích ứng AHB, còn đèn pha của Sorento chỉ có tính năng tự động bật/tắt.



Đèn pha tự động thích ứng giúp Hyundai Santa Fe 2021 có lợi thế hơn Kia Sorento 2021 khi di chuyển trên đường tỉnh lộ vào buổi tối.

Ngoại thất Hyundai Santa Fe 2021 Kia Sorento 2021 Kích thước tổng thể (D x R x C) 4.785 x 1.900 x 1.685 mm 4.810 x 1.900 x 1.700 mm Cụm đèn trước LED, đèn pha tự động thích ứng AHB LED, đèn pha tự động bật/tắt Đèn sương mù trước LED LED Đèn hậu LED LED Mâm hợp kim 19 inch 19 inch Cảm biến gạt mưa tự động Có Có Gương chiếu hậu Chỉnh, gập điện Chỉnh, gập điện Cốp điện Có Có

Khác biệt về trang bị ngoại thất giữa 2 bản cao nhất của Hyundai Santa Fe 2021 và Kia Sorento 2021.

So sánh nội thất của Hyundai Santa Fe 2021 và Kia Sorento 2021

Thiết kế không gian bên trong của 2 mẫu xe này đều nhắm tới tính hiện đại nhưng tổng thể nội thất của Kia Sorento 2021 lại có phần khỏe khoắn hơn còn Hyundai Santa Fe 2021 mới lại nhắm đến yếu tố sang trọng nhiều hơn. Bên cạnh đó, chiều dài cơ sở của Kia Sorento 2021 lớn hơn, đem lại không gian ngồi có phần rộng rãi hơn Hyundai Santa Fe 2021.

Nội thất của Kia Sorento 2021.

Ở lúc trước khi được nâng cấp, nội thất của Hyundai Santa Fe 2021 vẫn còn nhiều điểm chưa bằng đồng hương. Thế nhưng ờ đời mới, những bất lợi này đã được xóa bỏ. Cụ thể, Hyundai Santa Fe 2021 được trang bị màn hình giải trí lớn hơn đời cũ, có kích cỡ 10 inch, ngang ngửa với trang bị của Kia Sorento 2021.

Bên cạnh đó, hãng cũng bổ sung thêm tính năng kết nối Android Auto cho Santa Fe mới, cần số truyền thống thay bằng loại nút bấm chuyển số Shift by Wire (trên Kia Sorento 2021 là nút xoay chuyển số) và đặc biệt có sự xuất hiện của 10 loa Harman Kardon “xịn sò” còn hệ thống âm thanh của Kia Sorento 2021 lại đến từ Bose.



Nội thất của Hyundai Santa Fe 2021.

Tất nhiên khả năng “thẩm” âm thanh sẽ tùy thuộc vào sở thích của mỗi người, có người thích nhiều bass, có người lại thích độ trong trẻo duy trì đẩy đặn ở toàn dải âm tần. Nhưng theo ý kiến cá nhân của người viết, hệ thống âm thanh của Harman Kardon sẽ cho chất âm cao cấp hơn Bose, bù lại Kia Sorento 2021 lại có tới 12 loa, đi đường “số lượng bù chất lượng”.



Hyundai Santa Fe 2021 được trang bị 10 loa Harman Kardon.

Ngoài hệ thống giải trí được nâng cấp, Hyundai Santa Fe 2021 cũng có một số tiện nghi mới để “ngang sức ngang tài” với Sorento như đèn viền trang trí nội thất Ambient Light, bảng đồng hồ chuyển sang loại kỹ thuật số có kích cỡ 12,35 inch hay tính năng đề nổ từ xa bằng chìa khóa thông minh.



Bảng đồng hồ kỹ thuật số mới của Hyundai Santa Fe 2021.

Nội thất Hyundai Santa Fe 2021 Kia Sorento 2021 Chiều dài cơ sở 2.765 mm 2.815 mm Chất liệu ghế Da Da Ghế chỉnh điện, nhớ vị trí Có Có Sưởi ấm/làm mát hàng ghế đầu Có Có Cửa sổ trời toàn cảnh Có Có Đèn trang trí nội thất Có Có Lẫy chuyển số Có Có Sưởi vô lăng Có Có Gương chiếu hậu chống chói tự động Có Có Màn hình giải trí 10 inch 10,25 inch Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto Có Có Hệ thống âm thanh 10 loa Harman Kardon 12 loa Bose Điều hòa Tự động 2 vùng Tự động 2 vùng Sạc điện thoại không dây Có Có Khởi động nút bấm Có Có Phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động Có Có Màn hình hiển thị kính lái HUD Có Có Đề nổ từ xa bằng chìa khóa Có Có

Khác biệt về trang bị nội thất giữa 2 bản cao nhất của Hyundai Santa Fe 2021 và Kia Sorento 2021.

Bên cạnh những trang bị kể trên, bản cao nhất Hyundai Santa Fe 2021 còn có một option khá lạ đó chính là thẻ chìa khóa từ. Tấm thẻ này có kích cỡ ngang với một chiếc thẻ ATM và giao tiếp với xe thông qua công nghệ NFC. Ứng dụng của tấm thẻ này chính là để thay thế chìa khóa thông thường, tức có nghĩa rằng người dùng chỉ cần có tấm thẻ này là có thể mở khóa vào xe, sử dụng và vận hành như bình thường.

Thẻ chìa khóa từ chỉ có trên bản cao nhất của Hyundai Santa Fe 2021.

Tất nhiên đây không phải là trang bị mang tính quyết định Hyundai Santa Fe 2021 sẽ thắng hay thua khi cạnh tranh cùng Kia Sorento 2021 nhưng option này cũng tương đối thú vị, có 1 không 2 ở Việt Nam tại thời điểm hiện tại.

So sánh động cơ của Hyundai Santa Fe 2021 và Kia Sorento 2021

Ở phiên bản cao tiền nhất, 2 mẫu xe này đều sử dụng động cơ dầu giống nhau có tên gọi Smartstream D2.2. Nguyên nhân là do tại thị trường quốc tế, 2 mẫu xe thực chất là “anh em cùng nhà” và đều được phát triển trên một hệ thống khung gầm N-Platform.

Nhưng xét về mặt thông số kỹ thuật được nhà sản xuất cung cấp thì Hyundai Santa Fe 2021 bản Dầu cao cấp nhất có công suất tối đa 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 441 Nm còn động cơ dầu trên bản Signature của Kia Sorento 2021 chỉ sản sinh được 198 mã lực và 440 Nm.

Động cơ dầu trên Hyundai Santa Fe 2021 là loại Smartstream D2.2 giống với Kia Sorento 2021.

Mức chênh lệch này khá nhỏ và hoàn toàn có thể bỏ qua bởi cả 2 mẫu xe này đều đạt công suất tối đa lẫn mô-men xoắn cực đại tại cùng 1 dải tua máy, lần lượt là 3.800 vòng/phút và 1.750 vòng/phút. Bên cạnh đó, trang bị hộp số cũng tương đồng, đều là loại tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT). Đồng thời, hệ dẫn động 4 bánh trên Hyundai Santa Fe 2021 và Kia Sorento 2021 đều có tùy chọn 3 chế độ địa hình: Snow (Tuyết), Sand (Cát), Mud (Bùn đất).



So sánh trang bị an toàn của Hyundai Santa Fe 2021 và Kia Sorento 2021

Nếu như ở 3 hạng mục trên 2 mẫu xe này đều khá cân sức thì ở phần trang bị an toàn, Hyundai Santa Fe 2021 lại có phần nổi bật hơn so với Kia Sorento 2021. Những thua thiệt trước khi mẫu SUV 7 chỗ nhà TC Motor được nâng cấp đã được bù đắp bằng sự xuất hiện của gói công nghệ Smart Sense, đem lại những tính năng mà Kia Sorento 2021 không có như hỗ trợ đỗ xe chủ động (hộp số tự chuyển sang P khi người lái dừng và bước ra khỏi xe mà quên chưa chuyển sang P); phòng tránh va chạm người đi bộ (hoạt động trong dải tốc độ 20 – 64 km/h, sử dụng camera để phát hiện người đi bộ từ đó cảnh báo người lái và can thiệp vào phanh để giảm tốc); phòng tránh va chạm điểm mù BCA (trong trường hợp có cảnh báo điểm mù nhưng người lái không để ý, hệ thống sẽ can thiệp vào phanh để tránh va chạm).

Trang bị an toàn Hyundai Santa Fe 2021 Kia Sorento 2021 Phanh ABS, BA, EBD Có Có Kiểm soát lực kéo TCS Có Có Chống trượt thân xe VSM Có Không Cân bằng điện tử ESC Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Hỗ trợ đổ đèo Có Có Cảnh báo điểm mù hiển thị trên màn đa thông tin BVM Có Có Phòng tránh va chạm điểm mù BCA Có Không Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA Có Không Cảm biến áp suất lốp Có Không Hỗ trợ giữ làn đường LFA Có Có Phòng tránh va chạm người đi bộ Có Không Hỗ trợ đỗ xe chủ động Có Không Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau Có Có Camera lùi Có Có Camera 360 Có Có Hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA Không Có Điều khiển hành trình thông minh SCC Không Có Túi khí 6 6

Khác biệt về trang bị an toàn giữa 2 bản cao nhất của Hyundai Santa Fe 2021 và Kia Sorento 2021.

Kết luận

Với việc sở hữu nhiều trang bị hơn một chút và vẫn giữ được giá bán hấp dẫn hơn Kia Sorento 2021, Hyundai Santa Fe 2021 quả thực sẽ là lựa chọn đáng để cân nhắc chứ chưa thực sự áp đảo hoàn toàn Kia Sorento 2021. Nguyên nhân là do Kia Sorento 2021 vẫn có không gian nội thất rộng rãi hơn một chút và ngoài ra mẫu xe này cũng thường xuyên được THACO phân phối kèm chương trình khuyến mãi trong khi đó các dòng xe Hyundai tại Việt Nam lại ít khi có ưu đãi.

Thậm chí trong thời gian đầu về đại lý, Hyundai Santa Fe 2021 còn có khả năng gặp hiện tượng “bia kèm lạc” giống hồi thế hệ mới của mẫu xe này được ra mắt vào năm 2019.