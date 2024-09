Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới chính thức ra mắt thị trường Việt, đại lý tiết lộ có thể "cháy hàng"

Hyundai Santa Fe là chiếc xe thành công bậc nhất, làm nên tên tuổi của Hyundai Motor trên thị trường quốc tế. Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe cũng là chiếc xe tạo nên được danh tiếng khi luôn nằm trong số những chiếc xe được yêu thích bậc nhất thị trường cũng như phân khúc. Thế hệ thứ 4 của chiếc xe kể từ khi chính thức ra mắt tại Việt Nam năm 2019, sau hơn 5 năm doanh số cộng dồn mẫu xe này đã đạt hơn 53.000 chiếc tới tay người tiêu dùng.

Đại lý tăng vọt lượng khách quan tâm Hyundai All New Santa Fe

Để tiếp tục vị trí dẫn đầu, Hyundai Thành Công đã sớm chính thức giới thiệu Santa Fe thế hệ thứ 5 sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. Tại Việt Nam, All New Santa Fe được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc với 5 phiên bản khác nhau cùng 7 lựa chọn màu sắc: Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Vàng cát, Xanh nước biển và Xanh lục bảo.

Hyundai All New Santa Fe.

Và trong những ngày qua, sức hút của Hyundai Santa Fe với cộng đồng người dùng rất lớn. Tại các đại lý Hyundai trên khu vực Hà Nội, lượng khách tới tham khảo tăng mạnh, thậm chí trước đó dù chưa có giá bán nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng đặt cọc hay kí hợp đồng chờ.

Các đại lý sẵn sàng cho Hyundai All New Santa Fe.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Hyundai An Khánh cho biết: "Lượng khách quan tâm tới Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới thế hệ thứ 5 rất cao. Đây luôn là mẫu xe được chờ đợi. Theo tôi, mẫu SUV này sẽ có doanh số tốt. Đặc biệt thế hệ thứ 5 có thiết kế cực kì ấn tượng. Trong ngày đầu tiên xe về đại lý và được trưng bày và có giá bán chính thức, chúng tôi đã đã nhận luôn 10 hợp đồng ký chờ".

Trong khi đó, đại diện đại lý Hyundai Phạm Văn Đồng cũng tiết lộ, những ngày qua, khách hàng quan tâm rất lớn tới Hyundai Santa Fe thế hệ mới và dự đoán có thể "cháy hàng" bởi trước đó, đại lý đã tiếp đón, tư vấn lượng khách tăng cao. Đặc biệt, sau khi mức giá bán chính thức được công bố, được cho là "mềm" hơn dự đoán, người mua có thể phấn khích và không ngần ngại đặt mua.

Đại diện đại lý Hyundai Phạm Văn Đồng dự báo có thể "cháy hàng" Hyundai All New Santa Fe.

Hyundai All New Santa Fe có gì ấn tượng?

All New Santa Fe tiếp tục sử dụng hệ thống khung gầm toàn cầu N-Platform, mang tới một vóc dáng to lớn, mạnh mẽ và sang trọng hơn. Cụ thể, xe có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.780 (mm), kích thước này dài hơn 45mm, cao hơn 50mm so với thế hệ trước. Chiều dài cơ sở của xe cũng được tăng lên 50mm đạt con số 2.815mm.

Hyundai All New Santa Fe sở hữu không gian nội thất hiện đại, rộng rãi. Điểm nhấn của không gian hàng ghế trước là cụm màn hình thông tin và màn hình giải trí cảm ứng nối liền kích thước đều 12,3 inches. Cụm màn hình này hướng về phía người lái, giúp lái xe dễ dàng quan sát và sử dụng hơn khi đang lái xe. Màn hình giải trí hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay không dây. Nội thất All New Santa Fe được bọc da Nappa, trần xe bọc da lộn cao cấp. Phiên bản Calligraphy 6 chỗ được trang bị ghế ngồi đôi chỉnh điện và gương chiếu hậu chống chói tích hợp camera,

Cần số của xe được tích hợp phía sau vô lăng dạng cần xoay, giúp giải phóng không gian và kết nối giữa ghế lái và ghế phụ. Cụm điều khiển điều hòa được sử dụng màn hình cảm ứng 6,6 inches trực quan kết hợp cùng 2 núm điều khiển giúp lái xe dễ dàng thao tác.

Santa Fe thế hệ 5 được trang bị thế hệ động cơ Smartstream hoàn toàn mới của Hyundai. Động cơ xăng Smartstream Theta III 2.5L (mã hiệu G4KN) sử dụng công nghệ phun xăng kép trực tiếp GDI cho công suất tối đa 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 246Nm tại 4.000 vòng/phút đi cùng hộp số tự động 8 cấp.

Động cơ xăng Turbo 2.5L (mã hiệu G4KP) với công nghệ phun xăng kép trực tiếp GDI kết hợp cùng tăng áp cho công suất tối đa 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 422Nm tại 1.700 - 4.000 vòng/phút. Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT). Phiên bản Prestige và Calligraphy được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

All New Santa Fe tiếp tục được duy trì trang bị an toàn chủ động Hyundai SmartSense bao gồm:

Hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA Hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA Hệ thống cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LFA & LKA Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA Hệ thống đèn tự động thông minh AHB Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng SCC (Smart Cruise Control) Hệ thống cảnh bảo mở cửa an toàn SEW Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế DAW

Tại Việt Nam, All New Santa Fe được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc với 5 phiên bản khác nhau cùng 7 lựa chọn màu sắc: Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Vàng cát, Xanh nước biển và Xanh lục bảo. Cũng như những sản phẩm xe du lịch Hyundai được sản xuất và phân phối, All New Santa Fe được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước.