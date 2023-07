Harrison Ford đang chuẩn bị sẵn sàng cho "chuyến phiêu lưu" cuối cùng với vai Indiana Jones trong phim "Indiana Jones and the Dial of Destiny". Bộ phim đã kiếm được 7,2 triệu USD trong suất chiếu thử tại các rạp ở Mỹ. Cuối tuần này, phim sẽ ra rạp tại 4.600 rạp, đúng dịp nghỉ lễ 4/7 hay còn gọi là Ngày Độc Lập, một ngày lễ liên bang để kỷ niệm Tuyên ngôn Độc lập được ký năm 1776.

"Indiana Jones 5" khởi đầu thuận lợi

Trong "Dial of Destiny", Harrison Ford vẫn đảm nhận vai Indiana Jones, người đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm một cổ vật thần bí có thể thay đổi lịch sử. Ảnh: IT.

"Dial of Destiny" là phần phim thứ năm và cũng là phần cuối cùng trong loạt phim Indiana Jones, do Disney và Lucasfilm sản xuất. Bộ phim được dự đoán sẽ kiếm được 65 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Với khởi đầu thuận lợi, bộ phim có kinh phí "khủng" lên tới 295 triệu USD. Một phần số tiền đó được chi cho các hiệu ứng đặc biệt để làm cho Harrison Ford trông trẻ hơn, vì câu chuyện một phần diễn ra trong những năm còn trẻ của Indiana Jones. Ngân sách 295 triệu USD thậm chí không bao gồm chi phí tiếp thị, như buổi ra mắt đắt đỏ và tiệc tại Liên hoan phim Cannes. Kiếm lợi nhuận với ngân sách cao như vậy có thể là thử thách khó khăn nhất đối với Indiana Jones.

Trong "Dial of Destiny", Harrison Ford vẫn đảm nhận vai Indiana Jones, người đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm một cổ vật thần bí có thể thay đổi lịch sử. Anh ấy tham gia cùng với con gái đỡ đầu của mình Helena, do Phoebe Waller-Bridge thủ vai, khi họ chạy đua để giành lấy kho báu với ác nhân Jürgen Voller của Đức Quốc xã do Mads Mikkelsen thể hiện.

Lần cuối cùng chúng ta thấy Indiana Jones trên màn ảnh rộng là trong "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" năm 2008. Phim mở màn với 100 triệu USD và cuối cùng thu về 317 triệu USD ở Mỹ và 790 triệu USD trên toàn thế giới. Trong khi "Dial of Destiny" dự kiến sẽ ra mắt ở vị trí số một vào cuối tuần này thì bộ phim sẽ cần rất nhiều người hâm mộ tới rạp để bắt kịp thành công của các phim trước đó trong loạt phim phiêu lưu tìm cổ vật.

Trong một tin tức khác về doanh thu phòng vé, bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em "Ruby Gillman, Teenage Kraken" của Universal đã kiếm được 725.000 USD cho suất xem trước. Phim được dự đoán sẽ kiếm được từ 8 triệu đến 9 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Kinh phí sản xuất cho bộ phim là 70 triệu USD.