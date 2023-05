Ngày 19/5, tại Liên hoan phim Cannes, nam diễn viên Harrison Ford - người nổi tiếng với vai diễn Indiana Jones đã khiến người xem rơi nước mắt trong buổi ra mắt bộ phim rất được mong đợi "Indiana Jones and the Dial of Destiny". Bất chấp những phản ứng trái chiều từ dư luận đối với phần mới nhất của loạt phim, đêm trình chiếu tại Cannes 2023 vẫn thuộc về Harrison Ford, người bất ngờ nhận được Cành cọ vàng và những lời khen ngợi chân thành.

Khi tấm màn nhung tại LHP Cannes kéo xuống, Harrison Ford đã nhiều lần phải cố kìm nước. Phần phim thứ năm và có thể là phần cuối cùng của loạt phim nhận được sự tôn trọng của nhiều người đứng đầu trong ngành điện ảnh. Bộ phim hành động do James Mangold đạo diễn và có sự góp mặt của Phoebe Waller-Bridge, tác phẩm đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng những người tham dự Cannes và nhận được tràng pháo tay kéo dài 5 phút.

Harrison Ford từ biệt "Indiana Jones", nhận tràng vỗ tay kéo dài 5 phút tại LHP Cannes

Vai diễn Indiana Jones mang tính biểu tượng của ngành điện ảnh. Ảnh: IT.

Tại đêm trình chiếu, nam diễn viên cùng với vợ là Calista Flockhart đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi hàng nghìn người hâm mộ hô vang tên ông. Khán giả bên trong Palais đã đứng dậy khi ông bước vào.

Trước buổi chiếu ra mắt, giám đốc LHP Cannes Thierry Frémaux đã gọi Harrison Ford lên sân khấu, trao cho ông giải Cành cọ vàng. Một đoạn phim về những vai diễn vĩ đại nhất của Ford, ví dụ như "Chiến tranh giữa các vì sao" và "Kẻ chạy trốn" được chiếu trên màn ảnh rộng khiến nam diễn viên không giấu được sự biết ơn sâu sắc của mình. Xúc động trước nghĩa cử đó, Ford chia sẻ: "Người ta nói khi bạn sắp chết, bạn thấy cuộc đời mình vụt qua trước mắt, còn tôi đang được chứng kiến cả cuộc đời mình vụt qua trước mắt tại Cannes. Đó là một phần lớn cuộc đời tôi, nhưng không phải tất cả. Cuộc sống của tôi đã được tạo nên bởi người vợ đáng yêu của tôi, người đã ủng hộ niềm đam mê, ước mơ của tôi và tôi rất biết ơn".

Phát biểu trước khán giả, Harrison Ford chia sẻ sự cảm động của mình trước tình yêu và sự ngưỡng mộ của khán giả. Ông trìu mến: "Tôi cũng yêu bạn. Nhưng tôi có một bộ phim mà bạn nên xem. Nó ở ngay sau lưng tôi. Vì vậy, tôi tránh đường và cảm ơn bạn một lần nữa vì vinh dự lớn lao này". Những chia sẻ này như một lời chia tay đối với vai diễn mang tính lịch sử của Harrison Ford trong loạt phim về nhà khảo cổ học lừng danh.

Nam diễn viên Harrison Ford tại LHP Cannes. Ảnh: IT.

Trong khi sự hoan nghênh nhiệt liệt dành cho Harrison Ford trước khi bộ phim chiếu gây được tiếng vang sâu sắc thì phản ứng bên trong rạp trước những cảnh Waller-Bridge lại có phần kém thích thú. Một số khán giả thì thầm bằng tiếng Pháp, bày tỏ sự chán nản trong suốt 142 phút phim.

Lấy bối cảnh năm 1969, "Indiana Jones and the Dial of Destiny" một lần nữa đưa nhân vật của Ford chống lại Đức Quốc xã. Ford đã khẳng định, bộ phim này đánh dấu sự kết thúc của ông với tư cách là Indiana Jones. "Đây là bộ phim cuối cùng trong loạt phim và đây là lần cuối cùng tôi đóng vai nhân vật này", ông nói. Trong khi Disney đang phát triển loạt phim Indiana Jones cho Disney+, Ford khẳng định ông sẽ không tham gia nếu nó thành hiện thực.

Mặc dù phản ứng từ khán giả Cannes là trái chiều nhưng điều quan trọng cần nhớ là sở thích và kỳ vọng của từng cá nhân có thể khác nhau rất nhiều. Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu phần phim này có để lại ấn tượng lâu dài đối với những người hâm mộ và là lời từ biệt thành công với Harrison Ford hay không.

Khi Ford cúi chào lần cuối với vai Indiana Jones, nhân vật này sẽ mãi mãi là một phần mang tính biểu tượng của lịch sử điện ảnh. Ngọn đuốc có khả năng được chuyển giao cho những người kể chuyện mới dưới dạng một loạt phim Disney+, người hâm mộ có thể háo hức chờ đợi những cuộc phiêu lưu và khám phá trong tương lai trong vũ trụ Indiana Jones.