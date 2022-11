Nằm trong một phần chuỗi hoạt động bảo trợ truyền thông của bộ phim "Indiana Jones 5", chuỗi rạp chiếu Empire đã chia sẻ một số hình ảnh mới. Theo đó, nam tài tử Harrison Ford vẫn trong vai nhà khảo cổ học liều lĩnh, dũng cảm. Bộ phim lấy bối cảnh vào những năm 1960, ngoài một số hình ảnh về nhân vật chính, người hâm mộ vẫn chưa được biết thêm bất kỳ thông tin nào thêm.

"Indiana Jones 5" hé lộ kẻ ác điển trai của Mads Mikkelsen

Indiana Jones 5 ra rạp vào giữa năm 2023. (Ảnh: IT).

Nhân vật phản diện của bộ phim là Voller sẽ do nam diễn viên Mads Mikkelsen thủ vai. Kẻ ác này được lấy cảm hứng từ một Đức quốc xã ngoài đời thực, người từng là kỹ sư của NASA, Wernher von Braun.

"Nhân vật của tôi cố gắng sửa chữa một số sai lầm trong quá khứ, với mong muốn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Indiana Jones cũng cùng có mục đích như vậy, nhưng lại khác biệt về cách hành động, thế nên chúng tôi đối đầu với nhau", Mikkelsen nói.

Tạo hình nhân vật trong phim của Mads Mikkelsen. (Ảnh: IT).

Dàn diễn viên trong phim còn có Phoebe Waller-Bridge, Thomas Kretschmann, Antonio Banderas và Shaunette Renée Wilson. Waller-Bridge được biết là sẽ đóng một nhân vật tên là Helena, nhà sản xuất Frank Marshall tiết lộ qua Twitter rằng, cô là con gái đỡ đầu của Indiana Jones. Nguồn gốc của Helena vẫn còn là một bí ẩn cho đến thời điểm hiện tại.



"Indiana Jones 5" là phần hậu truyện của "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (2008). Đây cũng là bộ phim đầu tiên trong loạt phim được Walt Disney phát hành kể từ khi hãng Lucasfilm được bán lại cho Walt Disney vào năm 2012. Phần 5 cũng do Harrison Ford đóng chính. Đây là vai diễn “độc quyền” của ông từ năm 40 tuổi trải dài đến năm 80 tuổi.

"Indiana Jones 5" do đạo diễn James Mangold, người từng hai lần được đề cử giải Oscar thực hiện và sẽ ra rạp vào ngày 30/6/2023.