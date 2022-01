[Infographic] Đâu là nhà vô địch trên thị trường hàng hóa năm 2021?

Đối với các nhà đầu tư trên toàn thế giới, 2021 là một năm mà gần như mọi loại tài sản đều kết thúc trong sắc xanh. Trong đó, hàng hóa là "món đầu tư" mang lại lợi nhuận vượt trội nhất.

Đặc biệt, chỉ số hàng hóa của Goldman Sachs (GSCI) là nhóm tài sản ghi nhận kết quả tốt thứ ba trong năm ngoái khi tăng tới 37,1%, đánh bại bất động sản cũng như các chỉ số cổ phiếu hàng đầu khác.

Hãng quản lý đầu tư U.S. Global Investors đã tính toán lợi nhuận của các hàng hóa riêng biệt trong một thập kỷ qua. Đồ họa bên dưới đây sẽ sắp xếp chúng dựa trên mức tăng giảm của từng năm.

Sau một năm 2020 bùng nổ (đặc biệt là đối với nhóm kim loại), thị trường hàng hóa lại tiếp tục tăng trưởng vũ bão trong năm 2021. Ngôi sao của năm vừa qua chính là các mặt hàng năng lượng.

Ba mặt hàng tăng mạnh nhất đều thuộc nhóm nhiên liệu hóa thạch, trong đó than đá xác lập mức lợi nhuận cao nhất trong 10 năm qua ở con số 160,6%. Theo U.S. Global Investors, than đá cũng là mặt hàng ít biến động nhất trong năm ngoái, đồng nghĩa rằng các nhà đầu tư giao dịch rất suôn sẻ khi giá nhiên liệu hóa thạch này phi mã.

Các hàng hóa duy nhất chìm trong sắc đỏ là nhóm kim loại quý, dù cho áp lực lạm phát phình to trên khắp thế giới. Vàng và bạc lần lượt ghi nhận mức lợi nhuận là -3,6% và -11,7%; trong khi platinum là -9,6% và palladium trở thành hàng hóa giao dịch kém nhất năm với mức lợi nhuận -22,2%.

Không tính nhóm kim loại quý, các mặt hàng khác đều có lợi nhuận dương ở mức hai con số. Đáng chú ý, 4 mặt hàng gồm dầu thô, than, nhôm và lúa mì là các hàng hóa có thành tích tốt nhất trong một năm trong thập kỷ qua.

Việc chính phủ các nước dần khôi phục lại các đường bay quốc tế cũng như tiến tới mở cửa lại hoạt động kinh tế chính là những chất xúc tác quan trọng cho đà tăng của các hàng hóa năng lượng trong năm 2021.

Sau khi tụt xuống mức giá âm vào tháng 4/2020, dầu thô - huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu, đã có sự vươn mình mạnh mẽ khi ghi nhận lợi nhuận 55,01%. Dù vậy, đây lại là mặt hàng biến động mạnh nhất trong năm.

Khí đốt tự nhiên cũng tăng đáng kể (46,91%). Đặc biệt, giá khí đốt tự nhiên của Anh và châu Âu còn đạt được những mức cao hiếm thấy vì nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tăng vọt trước thềm mùa đông lạnh giá.

Mặc dù ghi nhận mức lợi nhuận kém thứ hai trong năm 2020 khi thế giới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, than đá lại là mặt hàng thành công nhất năm 2021.

Nhu cầu điện năng bùng nổ đã giúp than đá trở lại mạnh mẽ, đặc biệt là ở Trung Quốc - thị trường tiêu thụ hơn 33% lượng than đá trên toàn cầu.

Năm ngoái, các kim loại cơ bản và kim loại quý như "hai người dưng ngược lối", U.S. Global Investors nhấn mạnh.

Đồng, nickel, kẽm, nhôm và chì - các kim loại cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, đều duy trì lợi nhuận dương khi pin xe điện và các công nghệ năng lượng tái tạo thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Nhu cầu cho các kim loại trên được dự đoán sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2022, với việc Tesla vừa ký hợp đồng mua 75.000 tấn nickel từ Talon Metals với giá trị thương vụ khoảng 1,5 tỷ USD.

Ở đầu bên kia, các kim loại quý lại chìm "như đá tảng". Các nhà đầu tư đã chuyển sang chơi cổ phiếu, bất động sản và thậm chí là tiền ảo để bảo toàn hoặc tăng trưởng dòng tiền, thay vì vàng hay bạc.

Trong năm 2021, ngũ cốc vẫn duy trì thành tích ổn định và thậm chí xác lập năm thứ 5 liên tiếp có lợi nhuận dương.

Cả ngô và lúa mì đều mang lại lợi nhuận hai con số, trong đó ngô đã đạt mức cao nhất trong 8 năm và lúa mì đạt đỉnh 9 năm. Nhìn chung, hai loại ngũ cốc đều nương theo xu hướng tăng của thị trường thực phẩm năm 2021.

Chỉ số giá thực phẩm của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc đã lập đỉnh 10 năm và tăng 17,8% trong suốt cả năm ngoái.