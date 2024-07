Sau 19 ngày công chiếu đầy ấn tượng, "Inside Out 2" đã thu về 469,3 triệu đô la tại thị trường Bắc Mỹ và 545,5 triệu đô la từ các phòng vé quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên con số gây "sốc" 1,015 tỷ đô la. Thành tích này không chỉ đưa "Inside Out 2" vào danh sách 11 phim hoạt hình tỷ đô danh giá mà còn giúp bộ phim trở thành tác phẩm hoạt hình cán mốc doanh thu này nhanh nhất trong lịch sử.



"Inside Out 2" - Cơn sốt cảm xúc khuynh đảo phòng vé, cán mốc 1 tỷ đô toàn cầu

Ngay từ ngày ra mắt 14/6, "Inside Out 2" đã gây chấn động phòng vé với doanh thu mở màn lên tới 151 triệu đô la tại Bắc Mỹ, vượt qua bom tấn "Dune: Part 2" (711 triệu đô la) để giành ngôi vị quán quân phòng vé năm 2024. Đây cũng là bộ phim đầu tiên sau "Barbie" (tháng 7/2023) có doanh thu mở màn vượt ngưỡng 100 triệu đô la. Sức hút của "Inside Out 2" không hề giảm nhiệt khi bộ phim tiếp tục thống trị bảng xếp hạng phòng vé trong ba tuần liên tiếp, đồng thời vượt qua cả người tiền nhiệm "Inside Out" (2015) với tổng doanh thu 859 triệu đô la trên toàn thế giới.

Không chỉ đơn thuần là một bộ phim hoạt hình, "Inside Out 2" đã tạo nên một cơn sốt cảm xúc thực sự, trở thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên của năm 2024 chinh phục cột mốc doanh thu 1 tỷ đô la trên toàn cầu. Ảnh: Variety.

Thành công của "Inside Out 2" không chỉ là tin vui cho Disney và Pixar mà còn thắp lên hy vọng cho các rạp chiếu phim đang trải qua một mùa hè ảm đạm. Đây cũng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Pixar sau một thời gian dài gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, khi nhiều tác phẩm như "Turning Red", "Soul" và "Luca" buộc phải ra mắt trực tuyến trên Disney+. Giám đốc Pixar, Pete Docter, người từng cầm trịch "Inside Out" (2015), cũng chia sẻ rằng việc phát hành trực tuyến trong thời kỳ đại dịch đã vô tình tạo thói quen xem phim tại nhà cho khán giả, dẫn đến sự thờ ơ nhất định với các tác phẩm ra rạp sau này như "Lightyear" (2022) và "Elemental" (2023).

Michael O'Leary, chủ tịch kiêm CEO của Hiệp hội Chủ sở hữu Rạp chiếu phim Quốc gia, không giấu nổi sự phấn khởi: "Thay mặt các chủ rạp chiếu phim trên toàn thế giới, chúng tôi xin chúc mừng 'Inside Out 2' của Disney vì đã đạt doanh thu 1 tỷ đô la nhanh hơn bất kỳ bộ phim hoạt hình nào trong lịch sử. Thành công này một lần nữa chứng minh rằng khán giả luôn sẵn sàng đón nhận những bộ phim hấp dẫn, giải trí và trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao trên màn ảnh rộng."

"Inside Out 2" đã chinh phục khán giả nhờ nhiều yếu tố, bao gồm sự yêu mến dành cho phần phim gốc, hiệu ứng truyền miệng tích cực và nội dung phù hợp với mọi lứa tuổi. Phim đưa khán giả trở lại thế giới cảm xúc bên trong cô bé Riley, giờ đã là một thiếu nữ, với những cung bậc cảm xúc mới như Lo lắng (Maya Hawke), Ganh tị (Ayo Edebiri), Xấu hổ (Paul Walter Hauser) và Hoài niệm (June Squibb) trong chuyến đi đến trại khúc côn cầu mùa hè.