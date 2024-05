Vì sao "Inside Out 2" đạt 858 triệu USD, trở thành phim hoạt hình gây chấn động nhất 2024?

Hơn cả một phim hoạt hình

"Inside Out" (tên tiếng Việt: Những mảnh ghép cảm xúc) là một bộ phim hoạt hình của Pixar ra mắt năm 2015, kể về cuộc phiêu lưu trong tâm trí của cô bé Riley. Trong tâm trí của Riley, có năm cảm xúc chính - Joy (niềm vui), Sadness (nỗi buồn), Disgust (ghê tởm), Fear (sợ hãi), và Anger (giận dữ) - đại diện cho các cảm xúc cốt lõi của cô. Các cảm xúc này sống trong "Trung tâm điều khiển tâm trí" của Riley, ảnh hưởng đến hành vi và ký ức của cô.

Phần đầu tiên của "Inside Out" đã đại thắng khi mang về nhiều đánh giá tích cực cùng doanh thu khủng. Ảnh: IMDb

Khi Riley 11 tuổi, gia đình cô chuyển đến San Francisco, gây ra rối loạn trong tâm trí của cô. Joy (niềm vui) luôn cố gắng giữ Riley trong trạng thái hạnh phúc và lạc quan. Trong khi đó, các cảm xúc khác luôn có định kiến về vai trò của Sadness (nỗi buồn) về việc làm Riley khóc. Sau một loạt biến cố xảy ra, Joy (niềm vui) và Sadness (nỗi buồn) bị cuốn vào một hành trình đến các khu vực khác trong tâm trí của Riley. Tại đây, có những ký ức đã được hình thành trong quá trình khôn lớn của cô bé, trong đó có cả người bạn tưởng tượng - Bing Bong. Tất cả cùng phiêu lưu trong hành trình tìm đường quay lại "Trung tâm điều khiển tâm trí". Trong khi đó, Disgust (ghê tởm), Fear (sợ hãi), và Anger (giận dữ) cố gắng kiểm soát cảm xúc của Riley mà không thành công, dẫn đến sự suy tàn của các "Hòn đảo tính cách".

Cuối cùng, Joy (niềm vui) nhận ra rằng Sadness (nỗi buồn) có vai trò quan trọng trong việc giúp Riley xử lý cảm xúc và yêu cầu sự giúp đỡ khi cần. Joy (niềm vui) và Sadness (nỗi buồn) cùng nhau trở về "Trung tâm điều khiển tâm trí" và giúp Riley hiểu việc chấp nhận cảm xúc của mình là điều quan trọng để cô có thể đón nhận cuộc sống mới của mình ở nơi mới.

Cô bé Riley - Nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình với những cảm xúc thay đổi do tác động của những biến cố bên ngoài. Ảnh: NPR

Phim kết thúc khi Riley nhận ra sự phức tạp của cảm xúc là bình thường và cô đã học cách cân bằng chúng để sống một cuộc sống hài hòa và hạnh phúc hơn.

Với góc nhìn mới lạ cùng lối kể chuyện thu hút, "Inside Out" nhanh chóng nhận về những phản hồi tích cực từ đông đảo khán giả cùng giới phê bình. Tác phẩm này có màn ra mắt ấn tượng tại thị trường Mỹ khi thu về 90.4 triệu đô la Mỹ doanh thu phòng vé trong tuần đầu ra mắt, xếp thứ 4 trong những phim hoạt hình có doanh thu tuần đầu cao nhất mọi thời đại lúc bấy giờ.

5 cảm xúc đầu đời: Giận Dữ - Ghê Tởm - Niềm Vui - Sợ Hãi - Nỗi Buồn (từ trái sang) góp phần ảnh hưởng đến tính cách và hành vi của Riley. Ảnh: People

Tác giả George Chrysostomou (trang tin điện tử CBR) cho rằng, thành công vang dội của "Inside Out" đến từ việc phim đã hoàn thành một nhiệm vụ đáng kinh ngạc trong việc truyền tải cho trẻ em cách hành xử với cảm xúc của chúng. Trên thực tế, bộ phim được sử dụng để giảng dạy trong trường học để những khán giả nhỏ tuổi có thể hiểu được cách các em có thể truyền đạt cảm xúc của mình một cách tốt nhất. Bộ phim thể hiện sự cân bằng cần phải có giữa nỗi buồn và hạnh phúc và bao gồm tất cả cảm xúc khác.

Chia sẻ với tạp chí Pacific Standard, Dacher Joseph Keltner - Giáo sư tâm lý học người Mỹ gốc Mexico tại Đại học California cho biết: “Một trong những điều tôi thực sự bất ngờ là hầu hết chúng ta có quan điểm rất ngây thơ rằng, hạnh phúc là những điều tích cực. Nhưng trên thực tế, hạnh phúc trong một cuộc sống ý nghĩa thực sự bao gồm vô số cảm xúc và quan trọng là chúng phải xuất hiện đúng lúc. Tôi nghĩ đó là ẩn ý của bộ phim. Bố mẹ muốn Riley chỉ là cô con gái nhỏ hạnh phúc của họ và cô ấy không thể nào như thế. Cô bé ấy phải có đầy đủ cảm xúc để phát triển. Tôi nghĩ tất cả chúng ta cần phải nhớ điều đó, bạn cần nỗi buồn, bạn cần giận dữ và bạn cần cả sự sợ hãi”.

Sự trỗi dậy của Lo Âu, Ghen Tị, Chán Nản và Xấu Hổ

Trong trailer quảng bá cho phần tiếp theo của bộ phim - "Inside Out 2", khán giả được gặp lại 5 nhân vật cảm xúc trước đó cùng cô bé Riley nay đã bước vào độ tuổi dậy thì. Bộ phim mới sẽ tập trung vào Riley khi đang là một thiếu niên, mang đến những cảm xúc mới và những cuộc phiêu lưu mới, đặc biệt là bao gồm các nhân vật bổ sung, Lo âu (Anxiety), Ghen tị (Envy), Chán nản (Ennui), và Xấu hổ (Embarrassment).

Poster quảng bá phần 2 của "Inside Out" với các cảm xúc mới dần lộ diện. Ảnh: Pixar

Trong hơn 2 phút của đoạn trailer, khán giả đã có những ấn tượng đầu tiên về những nhân vật mới trong hành trình lớn lên của nhân vật Riley.

Lo âu (Anxiety): Một cảm xúc với nhân vật màu cam cùng ánh mắt hoang dại và mái tóc rối bời. Đây là một nhân vật mới xuất hiện đầu tiên sau khi bắt đầu tuổi dậy thì. Giai đoạn này trong cuộc đời thiếu niên thường đầy bất ngờ và lo lắng nó là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành.

Ghen tị (Envy): Nhân vật màu xanh mòng két đáng yêu có một chút khác biệt so với những gì thường được hình dung khi nhắc đến cảm giác này. Thay vì ghen tị dữ dội và cháy bỏng, cảm xúc mới này dường như thèm muốn mọi thứ theo một cách nhỏ bé do bất an về chính bản thân mình. Điều này khá phù hợp với tuổi dậy thì vì trong trailer "Inside Out 2", cô bé Riley mong muốn được giống những thiếu niên "cool ngầu" trong đội khúc côn cầu của cô ấy.

Chán nản (Ennui): Cảm xúc này dường như là nguyên nhân gây ra sự thờ ơ của tuổi thiếu niên, chắc chắn sẽ làm cha mẹ Riley đau khổ trong "Inside Out 2". Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trong trailer, Ennui đã được nhìn thấy đang lướt điện thoại một cách vô tâm. Đây chắc chắn là nhân vật sẽ gây ra không ít khó khăn cho Joy (Niềm Vui) trong phần phim này.

Xấu hổ (Embarrassment): “Anh bạn to xác” này thích trốn sau chiếc mũ trùm đầu của mình trong trailer "Inside Out 2" và cư xử vô cùng lúng túng với Joy khi cả hai cố gắng chào nhau. Một lần nữa, Xấu Hổ là cảm xúc bổ sung hoàn hảo cho bộ não đang ở độ tuổi dậy thì. Dựa trên các sự kiện trong trailer, có vẻ như cảm xúc mới này là nguyên nhân khiến Riley phải rời xa những người bạn cũ, những người mà cô cảm thấy không còn đủ ngầu nữa.

Sự xuất hiện của 4 cảm xúc mới: Lo Lắng - Ghen Tị - Chán Nản - Xấu Hổ (từ trái sang) hứa hẹn sẽ đảo lộn cuộc sống tuổi dậy thì của cô bé Riley. Ảnh: Pop Culture Wonders

Nhìn chung, đoạn trailer mới nhất đã mang đến cái nhìn tổng quan về những thay đổi mà Riley sẽ phải trải qua khi cô nàng bước vào thế giới phức tạp của tuổi thiếu niên. Lo lắng (Anxiety) là một trong những cảm xúc sẽ làm rung chuyển cuộc sống của Riley chỉ sau một đêm, thay đổi tính cách của cô và khiến cô nhận ra mình là ai, tình bạn, gia đình, trường học và thử nghiệm những điều sẽ thu hút sự giận dữ của mọi người xung quanh, như hầu hết mọi người xung quanh. thanh thiếu niên làm. Cuộc phiêu lưu của không chỉ 5 mà là 9 cảm xúc trong "Inside Out 2" được dự đoán sẽ giải mã những hành vi tâm lý mà bất kì ai trong chúng ta đều sẽ trải qua trong độ tuổi dậy thì.

Theo trang thông tin The Direct, tại sự kiện CinemaCon 2024, những người tham dự bao gồm các chủ chuỗi rạp phim, nhà phê bình phim trên toàn thế giới đã được xem trước nửa giờ đầu tiên của "Inside Out 2" và chia sẻ cảm nhận của họ trên mạng xã hội X.

Scott Menzel - Nhà phê bình phim, thành viên Viện Hàn lâm Vương quốc Anh (BAFTA) bày tỏ: "Inside Out 2" dường như là bộ phim Pixar hay nhất trong khoảng một thập kỷ trở lại đây. Các cảnh quay được trình chiếu rất hài hước. Maya Hawke trong vai Lo âu (Anxiety) chắc chắn sẽ khiến bạn không thể rời mắt".

Có mặt cùng buổi công chiếu “nhá hàng”, Shahbaz - Nhà sản xuất của The Movie Podcast cho hay: “35 phút chúng tôi được xem "Inside Out 2" đã chứng tỏ phần này sẽ là một phần phim vô cùng đáng trông đợi. Đoạn phim có tất cả các yếu tố đã góp phần vào thành công của phần phim trước, bên cạnh đó còn có nhiều góc nhìn sâu sắc hơn. Khán giả đã rất thích thú!”.

Điều gì đang chờ đợi khán giả trong "Inside Out 2"? Liệu Pixar có một lần nữa chạm tay đến tượng vàng Oscar danh giá với lần trở lại này? Lo âu, Ghen tị, Chán nản và Xấu hổ có phải là những cảm xúc tiêu cực? Tất cả sẽ được vén màn vào ngày 14/6 sắp tới.