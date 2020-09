iPhone 12 5G xanh dương sẽ mang về doanh số kỷ lục cho Apple

Sau các báo cáo trước đó về việc số lượng các đơn đặt hàng iPhone 12 bị cắt giảm vào năm 2020 vì lịch "lên kệ" muộn, một dự báo mới tiên đoán rằng Apple sẽ bán được từ 63 - 68 triệu chiếc iPhone 12 5G. Mặc dù Apple không báo cáo doanh số bán hàng nhưng con số từ chuỗi cung ứng iPhone 11 cho thấy con số này ít hơn 5 triệu chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.

Nghiên cứu đến từ Digitimes, cho biết doanh số iPhone của Apple sẽ giảm do việc bán ra iPhone 12 bị trì hoãn tới 6 tuần. Apple đã xác nhận rằng thời gian ra mắt sẽ chậm hơn một vài tuần so với kế hoạch vì các vấn đề sản xuất do COVID- 19 gây ra.

Ảnh concept dòng iPhone 12.

Tuy nhiên, Digitimes dự đoán doanh số iPhone giảm có thể không được bù đắp vào đầu năm 2021. Động thái trợ cấp thất nghiệp bổ sung từ chính phủ Mỹ có thể ảnh hưởng đến việc mua iPhone. Thêm vào đó, hãng này còn cảnh báo rằng nếu WeChat bị cấm trên App Store Trung Quốc, tổng doanh số iPhone toàn cầu sẽ giảm gần 10%.

Digitimes trước đây thường không đưa ra các dự đoán chính xác về các sản phẩm của Apple nhưng lại sở hữu khá nhiều dữ liệu liên quan đến các nguồn trong chuỗi cung ứng. Cùng với số liệu dự báo về doanh số, Digitimes báo cáo Apple sẽ lần đầu tiên giới thiệu phiên bản màu xanh dương đậm cho dòng sản phẩm iPhone 12.

Tin tức này này đồng thuận với một tin đồn từ tháng 01/2020 cho biết sẽ có một phiên bản màu xanh dương đậm. Báo cáo trước đó cho rằng tùy chọn màu này sẽ bị giới hạn cho các mẫu iPhone 12 cao cấp hơn. Thực tế, tin đồn về phiên bản màu xanh dương đậm trên iPhone đã lan truyền kể từ iPhone 7.

Cặp iPhone 12 Pro sẽ có nhiều đặc quyền riêng.

Apple trước đây đã giới thiệu các màu mới và giới hạn chúng ở một số mẫu nhất định. Nổi bật nhất trong số này là Xanh Midnight Green trên iPhone 11 Pro. Apple thực tế cũng đã hợp tác với công ty Seiko Advance của Nhật Bản để bổ sung tùy chọn màu đó. Màu xanh dương đậm dự kiến sẽ giúp tăng doanh số iPhone 12 vì đây là màu xu hướng của năm nay.

Sự kiện ra mắt dòng iPhone 12 có thể vẫn được tổ chức vào tháng 9, ngay cả khi thời gian bán ra thực tế của các mẫu iPhone 12 có thể muộn hơn bình thường một vài tuần. Một số tin đồn khẳng định chúng sẽ được bán ra thành 2 đợt, vào ngày 08/09 hoặc ngày 12/10.