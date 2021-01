iPhone 12 "đắt như tôm tươi", Foxconn cũng đại thắng

Hon Hai Precision Industry Co. (Ltd.), công ty mẹ của Foxconn đã vượt qua kỳ vọng với mức thu nhập tăng kỷ lục, do nhu cầu khủng từ dòng iPhone 12 5G của Apple.

iPhone 12 "đắt như tôm tươi", Foxconn cũng đại thắng Foxconn thuộc sở hữu của Hon Hai bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về đại dịch Covid-19 vào đầu năm 2020, nhưng kết quả quý 4/2020 của nhà lắp ráp iPhone này đã đánh bại mọi kỳ vọng trước đó. Doanh thu của công ty trong quý cuối kết thúc năm vào tháng 12 năm 2020 đạt 72 tỷ đô la, tăng cao so với mức dự kiến 64,8 tỷ đô la. Ảnh: @Appleinsider. Theo Bloomberg, Chủ tịch Hon Hai ông Young Liu cho biết, doanh số bán hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng một con số trong suốt năm 2021. Foxconn là nhà lắp ráp duy nhất của cả iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, và doanh thu trong cả năm 2020 cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt, sau khi các dòng sản phẩm chủ chốt này có mặt trên thị trường và tạo được sức hút nhất định. Trong cả năm 2020, Hon Hai báo cáo đạt tổng doanh thu 194,4 tỷ đô la, trọng tâm là nhờ các mẫu iPhone 12 5G được tung ra thị trường và tạo được nguồn cầu khủng.

3/4 mẫu iPhone 12 lập kỷ lục doanh số, chúng ta đang “cuồng” iPhone tới độ nào? Được biết, Foxconn là thương hiệu của công ty Đài Loan Hon Hai Precision Industry Co. (Ltd.) . Foxconn là một trong những hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới, và chủ yếu chế tạo theo hợp đồng với các đơn vị khác. Năm 2007, hãng này có các công ty con có các nhà máy tại Cộng hòa Séc, Hungary, México, Brasil, Ấn Độ và Việt Nam. Ảnh: @Appleinsider. Tại Việt Nam, tháng 3 năm 2007, Foxconn bắt đầu xây dựng nhà xưởng tại Bắc Ninh (Khu công nghiệp Quế Võ), Bắc Giang (Khu công nghiệp Đình Trám), và một số tỉnh của Việt Nam. Cũng theo thông tin vừa cập nhật thì Công ty khởi nghiệp xe điện EV của Trung Quốc Byton đã ký một hợp đồng sản xuất với Foxconn, nhà sản xuất lắp ráp iPhone. Theo Bloomberg, hợp đồng này có thể có trị giá khoảng 200 triệu USD. Đổi lại, Foxconn mong muốn tham gia vào lĩnh vực xe điện và sẽ cung cấp cho Byton "công nghệ sản xuất tiên tiến, chuyên môn quản lý vận hành và các nguồn lực của chuỗi cung ứng". Cả hai dường như sẽ làm việc cùng nhau để đưa chiếc SUV điện M-Byte của Byton đi vào sản xuất và tung ra thị trường Trung Quốc vào năm 2022.

