iPhone 14 có sức hút kỷ lục, hàng nghìn người Việt nhận máy trong đêm

Khuya ngày 13/10 và rạng sáng ngày 14/10, Thế Giới Di Động là nhà bán lẻ có số lượng đặt cọc iPhone 14 series vượt mức kỷ lục tại Việt Nam cũng như giao hàng sớm nhất. Toàn bộ hệ thống ghi nhận hơn 80.000 đơn đặt hàng, 40.000 khách đặt cọc iPhone 14 series.

Trong khi đó, hệ thống FPT Shop trong đêm 13/10 cũng đã giao thành công 5.100 iPhone 14 series cho khách hàng đặt trước trên toàn quốc. Đáng chú ý trước đó 1 tuần trong chương trình đặt trước iPhone 14 series, hệ thống này cho biết đã nhận hơn 92.000 đơn hàng, trong đó, iPhone 14 Pro Max chiếm hơn 93,6% tổng đơn hàng đặt trước, iPhone 14 Pro chiếm 5,5%. Xét riêng về iPhone 14 Pro Max, mức dung lượng 128GB và 256GB chiếm tỉ lệ đặt mua áp đảo với 89,5% và phiên bản màu tím (deep purple) được yêu thích nhất.



Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di động hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT cho biết, đơn vị này cho biết mình là trong những hệ thống đầu tiên bán ra iPhone 14 tại Việt Nam. Sức hút của iPhone 14 series có số lượng đăng ký kỷ lục (hơn 92.000 lượt), tức gấp 3 lần so với sản phẩm tiền nhiệm.

Việc khách hàng đã gần như chuyển sang chờ đợi sở hữu iPhone mới chính hãng khi thời gian mở bán ngày càng sớm hơn tại Việt Nam, giá cả cạnh tranh và đặc biệt chính sách bảo hành chính là tiền đề cho sự tăng trưởng vượt bậc.

"Đặc biệt, sự nỗ lực rất lớn từ Apple Việt Nam khi lượng hàng về năm nay ghi nhận ban đầu đã tăng gấp 2 lần năm ngoái. Và với những thuận lợi như vậy, chúng tôi dự báo sức tiêu thụ và số bán năm nay sẽ tiếp tục tạo nên những con số kỷ lục", ông Kha nói.

Còn hệ thống Di Động Việt ghi nhận lượng đặt cọc cao gấp 3 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, iPhone 14 Pro Max vẫn là model được khách hàng lựa chọn nhiều nhất khi chiếm đến 80%, tiếp đến là iPhone 14 Pro chiếm 15%, còn lại là iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Phiên bản màu sắc bán chạy nhất đang là màu tím đậm và màu vàng đối với bộ đôi iPhone 14 Pro/Pro Max và màu tím, màu xanh dương đối với iPhone 14 và iPhone 14 Plus.

Tại sự kiện "Vẽ tiếp ước mơ, mở ra tương lai" đêm qua, ông Nguyễn Ngọc Đạt, CEO của hệ thống Di Động Việt đã trao 100 triệu đồng cho Hội đồng Đội Trung ương để giúp đỡ những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức ước mơ cho các em để vươn lên trong cuộc sống.

Năm nay, hệ thống 24hStore đánh dấu trở thành đại lý ủy quyền chính hãng của Apple (AAR). Theo thông tin cập nhật từ bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Trưởng phòng Marketing 24hStore, chỉ sau 24 giờ kể từ thời điểm Apple chính thức giới thiệu iPhone 14 series ra công chúng, cửa hàng đã ghi nhận hơn 5.000 lượt quan tâm.

Số lượng người đăng ký quan tâm iPhone 14 series nhiều hơn 30% so với iPhone 13 series cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, con số bán hàng năm nay sẽ còn khủng hơn trong thời gian tới khi mà sức hút của iPhone 14 series ngày càng lớn, đặc biệt phiên bản iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max với camera nâng cấp rõ rệt và tính năng Dynamic Island biến hoá linh hoạt.

Thay vì mở bán vào ban đêm, CellphoneS cho biết cho biết sẽ mở bán iPhone 14 series chính hãng vào lúc 6h sáng nay (14/10). Theo hệ thống này, iPhone 14 Pro Max 128GB tất cả phiên bản màu sắc đều hết suất trả sớm, dự kiến trả hàng tiếp đợt 2 vào 24/10 cho các khách hàng tiếp tục đặt mua.

Hệ thống CellphoneS cho biết đã ghi nhận gần 15.000 khách hàng đặt hàng trước cho iPhone 14 series. Thiết bị cao cấp nhất iPhone 14 Pro Max cũng là chiếc máy chiếm tỉ lệ cao nhất với tỉ lệ 80%, iPhone 14 Pro chiếm 15%, iPhone 14 Plus và iPhone 14 chiếm khoảng 5%. Phiên bản màu tím và bạc trên iPhone 14 Pro/14 Pro Max là phiên bản màu hút khách nhất.

Theo đánh giá của nhiều hệ thống bán lẻ, đợt hàng đầu tiên về Việt Nam bị "khan" nên thông thường các hệ thống chỉ giao iPhone 14 series ưu tiên cho những khách đặt từ sớm và số lượng có hạn; thậm chí, kích hoạt sử dụng ngay tại thời điểm bán (active) cho khách hàng.

Chẳng hạn, hệ thống ShopDunk cho hay sẽ giao khoảng 1.000 máy ngay trong đêm 13/10 và quy định mỗi người chỉ được mua hai máy, nhằm tránh tình trạng đầu cơ.