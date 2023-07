iPhone 14 giảm giá sâu đầu tháng 7, tiếp tục "phá đáy" tại Việt Nam

Theo khảo sát của phóng viên Dân việt, tại các hệ thống siêu thị, đại lý bán lẻ, iPhone 14 series giảm giá từ 6 đến gần 10 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây cũng là mức giá thấp nhất của iPhone 14 kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm ngoái.

Cụ thể, tại hệ thống Di động Việt, iPhone 14 bản 128 chính hãng (VN/A) giảm 6,5 triệu so với giá niêm yết, từ 24,99 xuống còn 18,49 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 14 Pro 128GB chính hãng (VN/A) giảm 7,6 triệu xuống còn 23,39 triệu đồng. iPhone 14 Pro bản 256GB giảm 7 triệu xuống còn 26,99 triệu đồng.

iPhone 14 liên tục giảm giá sâu, trở về mức thấp nhất kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Dòng iPhone 14 Pro Max cũng giảm giá sâu, bản 128GB giảm 8,2 triệu xuống còn 25,79 triệu đồng. Còn bản 256GB giảm 9,2 triệu xuống mức giá 28,79 triệu đồng. iPhone 14 Pro Max bản 512GB giảm từ 43,99 xuống còn 35,79 triệu đồng.

Dòng iPhone 14 Plus cũng liên tục được điều chỉnh giảm giá. Bản 128GB giảm 7 triệu đồng xuống còn 20,99 triệu đồng. Trong khi đó, bản 256GB và 512GB lần lượt giảm xuống còn 24,39 (giảm 6,6 triệu so với giá niêm yết) và 27,19 triệu đồng (giảm 9,8 triệu so với giá niêm yết).

Đợt giảm giá này do Apple trợ giá và hệ thống cũng giảm thêm nhằm kích cầu tiêu dùng, mục đích dọn đường cho iPhone thế hệ mới, dự kiến được ra mắt trong khoảng tháng 9 tới. Tuy nhiên, trong vài tháng qua, sức mua iPhone yếu trong khi nguồn hàng trên thị trường rất dồi dào. Thậm chí, nhiều hệ thống bán lẻ dư thừa sản phẩm nhưng vẫn phải nhập hàng do đã cam kết với hãng trước đó.

Ngoài iPhone 14, các dòng iPhone thế hệ cũ cũng đang có mức giá mạnh như iPhone 11 VN/A chỉ còn từ 10,25 triệu đồng (giá niêm yết 14,99 triệu đồng). Trong khi đó, iPhone 12 VN/A giá còn từ 14,99 triệu đồng (niêm yết 17,99 triệu đồng). iPhone 13 VN/A chỉ còn từ 15,79 triệu đồng (niêm yết 23,99 triệu đồng).