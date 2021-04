iPhone SE Plus ngon vậy, sao phải cần iPhone 13 mini?

Sự thành công của iPhone SE ban đầu thậm chí còn khiến các giám đốc điều hành của Apple ngạc nhiên và giúp minh chứng rằng mặc dù điện thoại lớn là tuyệt vời đối với một số người, nhưng chúng không phải là lý tưởng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, vì một số lý do, Apple đã quyết định đợi 4 năm trước khi phát hành iPhone SE mới vào tháng 4 năm ngoái.

Giờ đây, Apple được cho là có thể sẽ giới thiệu iPhone SE Plus vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần. Một thiết bị như vậy có lẽ sẽ được hướng đến những người muốn có màn hình iPhone lớn hơn mà không phải bỏ ra nhiều tiền nhất cho một trong những thiết bị cao cấp hơn của Apple.

Theo một báo cáo tháng 4/2020 từ nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, iPhone SE Plus sẽ có màn hình 5,5 inch và có thể đến vào khoảng nửa cuối năm 2021. Tuy nhiên, dự kiến ​​ban đầu của Kuo được đưa ra trước những lớn từ Covid-19, có nghĩa lịch trình phát hành sản phẩm của Apple có thể đã thay đổi đáng kể kể từ đó.

Để người dùng không phải chờ đợi, một Youtuber có tên Hacker34 đã thực hiện một video ý tưởng hấp dẫn để hình dung iPhone SE Plus trông như thế nào. Thiết kế tự hào có cảm biến Touch ID được tích hợp vào nút nguồn, đây thực sự là thứ mà Apple đã cố gắng phát triển. Thiết kế cũng có màn hình tràn cạnh, sạc MagSafe và tất nhiên là cả kết nối 5G.

Giá đề xuất cho iPhone SE Plus ở đây là 499 USD, cao hơn 100 USD so với iPhone SE kích thước thông thường được giới thiệu vào năm ngoái.

Nhưng thành thật mà nói, iPhone SE Plus được hình dung ở trên về cơ bản là một chiếc iPhone 12 mini, vì vậy liệu iPhone SE Plus có đủ khác biệt so với iPhone 12 mini hoặc 13 Mini để biện minh cho sự tồn tại của cả hai sản phẩm? Điều này đặc biệt được quan tâm trong bối cảnh iPhone 12 mini không bán chạy như kỳ vọng của Apple.

Trong vài tuần qua, đã có một số báo cáo chỉ ra rằng Apple đã thu hẹp sản xuất iPhone 12 Mini do doanh số bán hàng thấp hơn dự kiến. Do đó, dòng iPhone Mini sẽ bị loại bỏ và được thay thế bằng một chiếc iPhone SE Plus.