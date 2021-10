Israel dùng kế "giết gà dọa khỉ" để nắn gân Iran

Các chuyên gia quân sự cho rằng, vụ ám sát một nghị sĩ Syria vốn hỗ trợ quân đội Iran chống lại Israel là do Nhà nước Do Thái gây ra và nhằm để "nắn gân" Iran, theo Times of Israel.

Việc nghị sĩ Syria Midhat as-Saleh bị ám sát được cho là kế "giết gà dọa khỉ" của Israel nhắm đến Iran. Ảnh Timesofisrael Hãng thông tấn nhà nước Syria cho biết, nghị sĩ Syria Midhat as-Saleh bị bắn chết hôm thứ Bảy 16/10 ở Ain Eltinah, một ngôi làng dọc biên giới Israel ở Cao nguyên Golan, nơi ông điều hành một văn phòng chính phủ Syria. Truyền thông Israel cho biết, ông Saleh đã hỗ trợ quân đội Iran chống lại Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel từ chối bình luận về vụ ám sát ông Saleh, nhưng phía Syria tuyên bố, ông Saleh chết bởi lính bắn tỉa Israel. Nếu tuyên bố trên là đúng, thì đây sẽ là lần đầu tiên các tay súng bắn tỉa của Israel nhắm mục tiêu có liên hệ với Iran ở bên kia biên giới. Israel tuyên bố sẽ không chấp nhận sự hiện diện quân sự thường xuyên của Iran ở Syria và thừa nhận đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào các lô vũ khí được cho là của Iran và các mục tiêu quân sự ở Syria trong những năm gần đây. Israel đã chiếm được Cao nguyên Golan từ tay Syria trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967 và sau đó sáp nhập lãnh thổ chiến lược này. Phần lớn thế giới không công nhận việc sáp nhập mặc dù cựu Tổng thống Donald Trump (Mỹ) trước đây từng tuyên bố lãnh thổ này là một phần của Israel. Saleh sinh ra ở Majdal Shams ở phía Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát và từng bị Israel bỏ tù nhiều lần. Lần gần đây nhất ông này bị bỏ tù 12 năm cho đến năm 1997. Saleh là một phần trong cộng đồng nhỏ người Druze sống ở phía Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát thường có quan hệ tốt với Israel. Nhưng nhiều thành viên vẫn tuyên bố trung thành với Syria, một phần vì họ có người thân ở bên kia biên giới. Samih Ayoub, một cư dân ở cao nguyên Golan, nói rằng Saleh "không có liên hệ" với Iran hoặc bất kỳ lực lượng dân quân nào. “Ông ấy chỉ là một người đàn ông trầm lặng làm việc trong văn phòng. Họ đã giết ông ấy cạnh nhà ông ấy”, Ayoub cho biết. Trong khi đó, các nhà bình luận quân sự Israel am hiểu các tin tức quân sự cho biết, ông Saleh đã tham gia mật thiết vào việc hỗ trợ Iran xây dựng lực lượng dọc theo mặt trận Israel. Iran đã cử hàng nghìn lực lượng tới Syria để hỗ trợ quân đội của Tổng thống Bashar Assad trong cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ của đất nước. Giora Eiland, cựu cố vấn an ninh quốc gia Israel bình luận với Đài phát thanh quân đội rằng, nếu Israel giết Saleh, điều đó có nghĩa là Israel muốn gửi một thông điệp đến người Iran. Yoel Guzansky, một thành viên cấp cao và là chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia, một tổ chức tư vấn của Tel Aviv cũng cho rằng, nếu Israel thực sự giết Saleh bằng hành động bắn tỉa chưa từng có tiền lệ, thì điều đó sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Iran và Syria về các hoạt động của họ gần biên giới Israel. Thông điệp đó là, chúng tôi có nhiều cách và nhiều kỹ thuật. Chúng tôi đang dõi theo các người", ông Guzansky chia sẻ. Đây là nhóm chiến binh khét tiếng chia rẽ quan hệ Taliban-Trung Quốc 18/10/2021 07:00

Vụ giáo viên bị kẻ cuồng tín chặt đầu ám ảnh người Pháp suốt 1 năm 17/10/2021 19:00

Trung Quốc-Đài Loan căng thẳng khiến Biden 'đau đầu', bị dồn vào thế khó 17/10/2021 13:30 Chia sẻ