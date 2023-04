Trong một bài báo gần đây của Xsport News tiết lộ rằng, ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc IU đã được đề nghị mức thù lao kỷ lục 500 triệu won (khoảng 379.000 USD) cho vai diễn trong bộ phim truyền hình sắp tới "I Was Fooled". Đây là mức thù lao cao nhất mà một nữ diễn viên Hàn Quốc từng nhận được cho một dự án.

Theo một nguồn tin thân cận, thu nhập hàng năm của IU vượt quá 35 tỷ won (khoảng 26 triệu USD). Mục tiêu của cô trong năm nay là hoàn thành việc quay phim "I Was Fooled" cùng với bạn diễn Park Bo Gum.

IU được trả 500 triệu won cho một tập phim?

Theo Xsport News, IU có cát-xê 500 won cho mỗi tập phim mới khiến cô trở thành nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất Hàn Quốc. (Ảnh: IT).

"I Was Fooled" là phim cổ trang lấy bối cảnh ở đảo Jeju, kể về cuộc sống đầy thăng trầm của Ae Soon (IU thủ vai) và Gwan Shik (Park Bo Gum thủ vai), họ cùng sinh vào những năm 1950. Phim do Lim Sang Choon viết kịch bản và Kim Won Seok đạo diễn, với kinh phí sản xuất ước tính hơn 60 tỷ won.

Tuy nhiên, đại diện của Fan Entertainment từ chối bình luận về vấn đề thù lao của IU và chi phí sản xuất của bộ phim, viện dẫn các điều khoản bảo mật trong hợp đồng của họ.

Trước đây, nữ diễn viên Jun Ji Hyun và Song Hye Kyo được biết đến là những nữ diễn viên có cát-xê cao nhất xứ Hàn. Trước đó, theo truyền thông Hàn Quốc Song Hye Kyo đã nhận được 200 triệu won (tương đương 163.000 USD) cho việc xuất hiện trong một tập duy nhất của "The Glory". Như vậy, thông tin IU nhận thù lao gấp đôi Song Hye Kyo đã gây xôn xao làng giải trí.

Tuy nhiên, một đại diện của công ty sản xuất bộ phim đã phủ nhận tin đồn rằng, IU đã được đề nghị 500 triệu won cho một tập duy nhất của bộ phim.

IU (tên thật là Lee Ji-eun) sinh vào ngày 16/5/1993, là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Cô được coi là một trong những nghệ sĩ solo thành công nhất trong ngành công nghiệp K-pop, với nhiều bản "hit" đứng đầu bảng xếp hạng và được ca ngợi mang tên mình.

IU thành công trong cả lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc. (Ảnh: IT).

IU bắt đầu sự nghiệp với tư cách là thực tập sinh của Loen Entertainment (nay là Kakao M) vào năm 2007 và ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008 với đĩa đơn "Lost Child". Cô đã được công nhận rộng rãi với bài hát nổi tiếng năm 2010 "Good Day", đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc ở Hàn Quốc và trở thành một cơn sốt.

Kể từ đó, IU đã phát hành nhiều bài hát nổi tiếng, bao gồm "You & I", "Palette" và "Blueming" cùng nhiều bài hát khác. Nữ ca sĩ cũng đã hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng khác như BTS Suga, Zico và G-Dragon.

Ngoài sự nghiệp âm nhạc thành công, IU còn tạo được tên tuổi trong lĩnh vực diễn xuất. Cô đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như "Dream High", "My Mister" và "Hotel del Luna" cùng nhiều bộ phim khác. Màn thể hiện của cô đã được giới phê bình đánh giá cao và cô đã giành được một số giải thưởng về diễn xuất.

Mặc dù đạt được thành công vang dội nhưng IU vẫn duy trì một tính cách khiêm tốn và thực tế khiến cô được người hâm mộ trên toàn thế giới yêu mến. Tài năng, sự chăm chỉ và cống hiến của cô đã mang lại cho cô biệt danh "Em gái quốc dân" ở Hàn Quốc.