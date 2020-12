James Bond ngoài đời thật là một người Canada?

Diễn viên Sean Connery được cho là giống William Stephenson đến kỳ lạ.



Tờ báo này cho biết Sir William Stephenson (có vẻ bề ngoài giống một cách đến kỳ lạ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hollywood, Sean Connery, người từng nhiều lần vào vai điệp viên 007) chính là một James Bond thực sự ngoài đời. Ông sinh ra tại Winnipeg, Canada.

Sir William Stephenson là một người tầm vóc nhỏ, ít nói, điềm tĩnh nhưng rất thông minh và lại toát ra một vẻ quyến rũ khó mà cưỡng lại được.

Sau khi học xong lớp 6, William Stephenson kiếm được công việc giao thư bằng xe đạp, sau đó tình nguyện gia nhập quân đội và tham gia chiến đấu trong Chiến tranh thế giới thứ I. Trong thời gian này, William Stephenson là phi công và từng bị bắt làm tù binh.

Năm 25 tuổi, William Stephenson rời Canada sang định cư tại Anh. Nhờ cưới được bà vợ giàu có mà William Stephenson có được vị thế trong xã hội Anh thời bấy giờ và còn được Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Churchill tin cậy và giao cho phụ trách văn phòng cấp hộ chiếu của Anh tại New York, Mỹ.

Sir William Stephenson.

Nhưng thực chất đây chỉ là vỏ bọc để William Stephenson hoạt động gián điệp cho Anh. Trong thời gian này, William Stephenson đã gặp gỡ cha đẻ của điệp viên 007- nhà văn Ian Fleming - và họ đã trở thành những người bạn thân thiết, có cùng niềm đam mê rượu Martini.

Trong Chiến tranh thế giới thứ II, William Stephenson là chuyên gia về vũ khí, từng đề xuất phương án ám sát Hitler. Là người can đảm, trầm mặc, kín đáo và kiên định lại cộng thêm trí nhớ siêu phàm, William Stephenson là một nhân cách lý tưởng cho một điệp viên và từng là mô hình cho Cục Tình báo trung ương Mỹ xây dựng và đào tạo điệp viên.

Tờ The National Post còn cho biết thêm, nhà văn Fleming và William Stephenson thậm chí cùng sống trong một khu phố ở Jamaica sau Thế chiến II. Trải qua quãng thời gian 10 năm quen biết William Stephenson, Ian Fleming mới bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên về chàng điệp viên 007. Kể từ đó, cái tên James Bond đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới.

Thương hiệu phim về chàng điệp viên tài hoa lọt vào vị trí thứ hai trong top những series phim ăn khách nhất của Hollywood (chỉ chịu thua “Star Wars” mà thôi).

Là người ít được biết đến tại quê hương mình, Sir William Stephenson, “The Man Who Might Be Bond”, từng được Đài Truyền hình CBC bình chọn là một trong những người Canada vĩ đại nhất trong lịch sử.