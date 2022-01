John Legend chọn đồ uống "đặc sản" nào ở Việt Nam?

Tối ngày 20/1 vừa qua, John Legend đã xuất hiện tại lễ trao giải Vinfuture được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội và gửi tặng khán giả 3 ca khúc mang tên "You Deserve It All", "All Of Me" và "Imagine". Người hâm mộ nam ca sĩ 43 tuổi này không khỏi "nức nở" trước màn trình diễn của anh.

John Legend tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 20/1. (Ảnh: IG nhân vật).

Dù ở lại Việt Nam không lâu, nhưng trên trang Instagram cá nhân có hơn 14 triệu người theo dõi của mình, John Legend vẫn chia sẻ anh đã tới một số địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội. Đầu tiên, nam ca sĩ chọn tới quán cà phê Đinh nằm trên con phố Đinh Tiên Hoàng với tầm nhìn ra Hồ Gươm để thưởng thức món cà phê trứng. "Hoàn thành buổi biểu diễn tại Hà Nội trong một nhà hát Opera tuyệt đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã chào đón", John Legend viết.

Cùng với đó, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh mình ngồi thưởng thức tại quán cà phê. Trong ly cà phê của anh, hình ảnh tháp rùa Hồ Gươm được vẽ khéo léo một cách sinh động. Vợ nam ca sĩ không khỏi "ghen tỵ" với chồng, người mẫu Chrissy Teigen bình luận dí dỏm: "Anh biết trang phục này là bộ em thích anh mặc nhất mà, sao anh dám mặc nó khi không có em chứ. Anh còn chụp ảnh ly cà phê nữa, 'đồ nổi tiếng' ạ".

John Legend chia sẻ hình ảnh "du ngoạn" tại Hà Nội trên trang cá nhân. (Ảnh: IG nhân vật).

Nam ca sĩ diện trang phục yêu thích của... vợ mình. (Ảnh: IG nhân vật).

Ly cà phê trứng của John Legend được vẽ hình tháp rùa. (Ảnh: IG nhân vật).