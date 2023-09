Theo People, cặp đôi đã nhắc lại lời thề hôn nhân vào ngày 14/9/2013, tại Hồ Como, Ý. Đây cũng là nơi họ đã tổ chức lễ cưới đầu tiên của mình. Vào cuối tuần qua, cặp đôi đã quay lại địa điểm này để tổ chức buổi lễ kỷ niệm.

John Legend kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại Ý

John Legend cùng vợ là Chrissy Teigen đã kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại Ý. Ảnh: People.

Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng một bữa tiệc tại Villa Pizzo, nơi đã diễn ra lễ cưới của họ cách đây một thập kỷ. "Buổi lễ rất lãng mạn. Họ đến nơi bằng thuyền... Thật hạnh phúc khi thấy họ vẫn hạnh phúc bên nhau", một nguồn tin tiết lộ.

Cuối ngày, lễ tuyên khấn đã diễn ra, với John và Chrissy bước ra ban công để chào đón các vị khách. John Legend cũng có một bài phát biểu ngắn sau bữa tiệc. Không chỉ có tiệc chiêu đãi mà còn có các hoạt động như khiêu vũ và thưởng thức rượu ở quán bar ven hồ để giải trí.

Sự kiện được trang hoàng bằng hoa khắp mọi nơi, tạo nên một không gian trang nhã và cổ điển. John Legend (44 tuổi) và Chrissy Teigen (37 tuổi)đã gặp nhau lần đầu vào năm 2006 trên trường quay video âm nhạc.

Trong những năm đầu của mối quan hệ, họ đã thường xuyên đến Hồ Como. Từng chia sẻ với truyền thông, Chrissy cho biết, đây chính là nơi cô nhận ra rằng mình muốn kết hôn với John. Trên Instagram năm 2016, Chrissy đã chia sẻ một bức ảnh của họ tại Hồ Como và viết: "Quay lại nơi mọi chuyện bắt đầu - Hồ Como, Ý, lần đầu tiên đến đây vào năm 2007".

John Legend và Chrissy Teigen gặp nhau vào năm 2006. Ảnh: People.

Cô nói thêm: "Một hướng dẫn viên du lịch bằng thuyền đã đưa chúng tôi đến một địa điểm nhỏ trên hồ và bảo chúng tôi hãy ước một điều. Tôi đã ước đây là người đàn ông mà tôi sẽ kết hôn và có con. Tôi nhớ là John chỉ ước có một miếng bánh ngọt thật ngon".

Vào tháng 12/2011, John cầu hôn Chrissy và sau đó, vào ngày 10/9/2013, họ tổ chức lễ kết hôn tại tòa án Thành phố New York. Bốn ngày sau đó, họ tổ chức lễ kỷ niệm và trao lời thề tại một thị trấn ở Ý. Chrissy mặc chiếc váy của Vera Wang và John đã hát bản tình ca "All of Me" để tri ân cô.