Ngày 12/4, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Tân Yên và lực lượng công an bắt giữ thành công nghi phạm đâm chết chủ shop quần áo ở Tân Yên.

Danh tính đối tượng là Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên).

Phạm Thị Hà- nghi phạm đâm chết chủ shop ở Bắc Giang tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, đến 10 giờ 20 phút sáng cùng ngày, đối tượng Phạm Thị Hà đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn Nhã Nam.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Thị Hà đã khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân.

Sau khi gây án, trong quá trình lẩn trốn, Hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành.