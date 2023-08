Kẻ gian mở cửa ô tô trộm đồ trong "nháy mắt" ở Long Biên (Hà Nội)

Theo chị P.L (phường Phúc Đồng, quận Long Biên), vào khoảng 17h30 phút ngày 31/7/2023, trên đường đi làm về qua khu vực chợ Gia Lâm thuộc địa bàn phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) chị có dừng xe ô tô bên lề đường để mua hoa.

Trong quá trình dừng xe xuống mua hoa, chị quên không khóa cửa ô tô. Ô tô thì đỗ ở lề đường, cửa hàng hoa cách đó vài mét. Sau vài phút mua mua, chị P.L quay về nhà và phát hiện mình bị mất trộm đồ bao gồm 2 điện thoại, một ít tiền mặt và giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó chị P.L đã tới Công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) trình báo sự việc.

Video camera an ninh ghi lại toàn cảnh tên trộm mở cửa ô tô trộm đồ của chị P.L.

Trao đổi với phóng viên, chị P.L cho biết: "Cũng là do mình bất cẩn, nhưng tôi tin chắc rằng tên trộm này thường xuyên rình mò ở đây và là một tên trộm chuyên nghiệp mới có thể hành động chớp nhoáng được như vậy. Quá trình tôi dừng xe xuống mua bó hoa chỉ diễn ra trong vòng vài phút".

Chị P.L cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, chị đã xin trích xuất hình ảnh từ camera ở nhà dân quanh đó. May mắn có một chiếc camera đã ghi lại được hình ảnh chị P.L dừng xe xuống mua hoa và toàn cảnh quá trình tên trộm mở cửa ô tô trộm đồ trên xe chị.

Hơn một ngày sau, người thân của chị P.L gọi điện vào 2 chiếc điện thoại bị mất thì có một chiếc đổ chuông, sau đó có người nghe máy. "Con rể tôi đến xin lại chiếc điện thoại thì được người đang cầm chiếc điện thoại đó cho biết, mẹ của họ nhặt được chiếc điện thoại gần một hiệu cầm đồ trên địa bàn. Chiếc điện thoại thứ 2 và giấy tờ tùy thân đến nay chưa tìm lại được", chị L. kể.

Chợ Gia Lâm thuộc phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) khu vực xảy ra vụ trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, Thiếu tá Nguyễn Hải Sơn – Phó Công an phường Ngọc Lâm cho biết, ngay sau khi nhận được đơn trình báo của chị P.L, công an phường đã vào cuộc xác minh, trích xuất camera an ninh của nhà dân xung quanh nơi vụ việc xảy ra.

Tuy nhiên, do camera an ninh của nhà dân chủ yếu chĩa xuống vỉa hè, trời lại mưa, có video ghi lại quá trình tên trộm nhưng rất khó để xác minh, nhận dạng khuôn mặt. Đến nay công an phường vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.