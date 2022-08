Kế hoạch của Đức nhằm đối phó với thiếu hụt năng lượng bất ngờ gặp khó vì điều này

Kế hoạch năng lượng của Đức đang gặp khó. Ảnh: Getty

Sông Rhine, một trong những con sông quan trọng nhất của châu Âu, hiện đang phải đóng cửa do mực nước xuống mức thấp nghiêm trọng. Điều này đã buộc Uniper, một trong những công ty khí đốt lớn nhất của Berlin phải đưa ra cảnh báo. Công ty lưu ý rằng nhà máy đốt than Staudinger-5 công suất 510MW của họ có thể gặp khó khăn trong sản xuất cho đến đầu tháng sau, do nguồn cung cấp than dọc sông bị gián đoạn.

Trong tháng qua, Nga đã cắt giảm lượng khí đốt chảy vào châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 xuống còn không quá 33 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày, tức khoảng 1/5 công suất. Lo sợ khí đốt bị cạn kiệt hoàn toàn vào mùa đông, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường dự trữ khí đốt của họ.

Trong bối cảnh này, tình trạng hạn hán hiện đang hoành hành ở châu Âu đã dẫn đến mực nước trên sông Rhine xuống thấp, buộc các sà lan trên khu vực đường thủy phải chở tải trọng nhỏ hơn để đi qua các điểm tắc nghẽn chính.

Các chuyên gia cảnh báo rằng tình trạng sông cạn có thể dẫn đến việc các tàu không thể qua lại.

Sông Rhine, chạy gần 1.300km từ Thụy Sĩ đến Biển Bắc, đóng vai trò quan trọng đối với một số công ty lớn ở Đức, bao gồm cả công ty hóa chất khổng lồ BASF. Con sông là tuyến đường chính vận chuyển vật tư và là nguồn cung cấp nước làm mát máy móc.

Các nhà phân tích của ngân hàng Deutsche cảnh báo rằng sự phụ thuộc của Đức vào con sông này có thể dẫn đến "một thảm họa khủng khiếp", làm nổi bật "tầm quan trọng nổi bật" của sông Rhine đối với giao thông nội bộ của đất nước.



Các chuyên gia dự đoán rằng mực nước tại Kaub, vốn đã giảm quá ngưỡng "cực đoan" là 80cm, sẽ còn giảm sâu hơn nữa trong tháng này.