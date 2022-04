Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn SEA Games 31 của Công an TP.Hà Nội thế nào?

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc, lễ bế mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 tại Hà Nội, Công an TP.Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn từ sớm, từ xa, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh, trật tự trên phạm vi toàn thành phố, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất.

Theo đó, Công an thành phố phối hợp với lực lượng của Bộ Công an xây dựng tổng thể phương án, kế hoạch chi tiết, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31; kịp thời xử lý các tình huống xảy ra đột xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động của lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án giao thông cho các đối tượng tham dự lễ khai mạc, bế mạc; đảm bảo giao thông thông suốt; bố trí lực lượng, phương tiện dẫn đoàn và điều hành, hướng dẫn sắp xếp xe của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu khách quốc tế.

Công an Hà Nội tham dự phiên họp thứ hai rà soát, đánh giá toàn diện các mặt công tác đã triển khai và xác định các nhiệm vụ trọng tâm tổ chức SEA Games 31. Ảnh: CAHN

Cụ thể, lực lượng chức năng Công an thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức, các tiểu ban phục vụ Đại hội và các cơ quan đơn vị liên quan bám sát các bước chuẩn bị, tổ chức Đại hội; nắm chắc nội dung, chương trình, kế hoạch và các hoạt động xung quanh Đại hội.

Chủ động dự kiến các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho Đại hội và phương án xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra để chủ động ngăn chặn, ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Tham mưu với Ban Tổ chức Đại hội xây dựng các nội quy quy định bảo vệ khu vực thi đấu, nơi lưu trú của các đại biểu, vận động viên, trọng tài…

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, loại bỏ các nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin mạng, thông tin truyền thông kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phát tán các thông tin, tài liệu có nội dụng xấu, gây mất đoàn kết nội bộ, không để các đối tượng lợi dụng, sử dụng các phương tiện truyền thông gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động của Đại hội.

Lực lượng Công an Hà Nội làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên địa bàn. Ảnh: CAHN

Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại của vận động viên, quan chức thể thao các nước, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tổ chức cao điểm tấn công trấn áp mạnh tội phạm, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ án cá độ liên quan đến các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thi đấu. Xây dựng phương án tổ chức và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn trong thời gian diễn ra SEA Games 31, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến các hoạt động của Đại hội.

Triển khai các biện pháp phòng, chống cháy, nổ và cứu hộ, cứu nạn; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện tốt chức năng tham mưu, nòng cốt trong bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, rà phá bom mìn, quản lý thiết bị bay không người lái, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, nơi tổ chức Đại hội và địa điểm đại biểu lưu trú, hoạt động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Chuẩn bị phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội. Đảm bảo thông tin liên lạc và mạng cơ yếu thông suốt, nhanh chóng, an toàn, bí mật đáp ứng yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo. Tăng cường lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.