Kế hoạch đón học sinh đi học lại sau Tết 2022 mới nhất của 63 tỉnh, thành

Lịch đi học lại sau Tết 2022 mới nhất

Tại TP.HCM, Sở GDĐT TP.HCM đề xuất thành phố cho học sinh tiểu học, lớp 6, trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 14/2 (sau Tết Nguyên đán 2022) theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh.

Theo đó, lộ trình từ 7/2, các cơ sở giáo dục sẵn sàng công tác chuẩn bị đón trẻ, học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Từ 10-13/2, cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh để triển khai các vấn đề cần lưu ý về việc phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, tổ chức dạy học trực tiếp. Bên cạnh đó, nhà trường tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong trường học.

Một tiết học vừa dạy học trực tiếp vừa trực tuyến của cô trò trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP.Nha Trang). Các địa phương vùng xanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cho học sinh đến trường học trực tiếp từ tháng 9/2021. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Từ 14/2, trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ được đến trường học trực tiếp.

Với phụ huynh đồng thuận, học sinh sẽ đến trường học trực tiếp. Trong trường hợp phụ huynh không đồng thuận, học sinh học trên internet, qua truyền hình. Các phòng chuyên môn của Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể với đối tượng học trực tiếp và trực tuyến.

Theo Sở GDĐT TP.HCM hiện tình hình dịch bệnh đã và đang được kiểm soát tốt. Gần như toàn bộ người dân tại TP.HCM từ 12 tuổi trở lên tiêm vaccine mũi 2 và thành phố đang triển khai tiêm vaccine mũi 3.

Tại Đồng Nai, dự kiến học sinh các cấp học trong toàn tỉnh sẽ quay trở lại học trực tiếp từ ngày 14/2, tức sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo thông tin từ Sở GDĐT, đến ngày 11/1, toàn tỉnh đã có 250 trường từ tiểu học đến THPT tổ chức cho học sinh đến lớp học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do dịch bệnh Covid-19. Trong số 250 trường tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp, có 89.159/95.795 học sinh tham gia, đạt tỷ lệ 93% tổng số học sinh các trường, trong đó có nhiều trường đạt tỷ lệ học sinh tham gia học trực tiếp đạt rất cao, từ 98-99%.

Đối với các trường THPT hiện ưu tiên cho học sinh khối 12 được đi học trực tiếp. Còn với bậc THCS ưu tiên cho học sinh khối 9. Nhiều địa phương như Trảng Bom, Định Quán, Cẩm Mỹ đã mạnh dạn cho học sinh hầu hết các khối lớp đến trường học bình thường.

Tại Bình Dương, theo kế hoạch của Sở GDĐT, sau Tết Nguyên đán 2022, tất cả học sinh các cấp trong tỉnh sẽ trở lại trường học.

Sở GDĐT đã có phương án tổ chức cho HS mầm non, tiểu học đi học trở lại, giai đoạn 1 từ ngày 17/1 đến ngày 25/2, các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học tổ chức dạy học trực tiếp theo hình thức đơn đăng ký tự nguyện của cha mẹ học sinh. Số học sinh không đến trường sẽ học trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường. Giai đoạn 2 từ ngày 28/2, ở cấp học mầm non, 3 địa phương là TP.DĩAn, huyện Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, 6 địa phương còn lại sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động trực tiếp sau khi được Phòng GDĐT kiểm tra đánh giá đạt điều kiện an toàn tuyệt đối cho trẻ và theo quy định đánh giá cấp độ dịch của ngành y tế.

Tại Đồng Tháp, theo phương án của Sở GDĐT Đồng Tháp, học sinh lớp 9 và học sinh, học viên lớp 12 đã đến trường học trực tiếp từ ngày 17/1. Đối với học sinh các lớp khối 5, 6, 7, 8, 10, 11, tiếp tục học trực tuyến cho đến hết tháng 1/2022. Nếu tình hình dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán ổn định sẽ bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7/2/2022.

Học sinh mầm non, các lớp 1, 2, 3 và 4 cũng được đi học trực tiếp sau dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 7/2/2022) nếu dịch Covid-19 bớt căng thẳng.

Tại Kiên Giang, học sinh từ khối lớp 7 đến khối lớp 12 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 được đến trường học trực tiếp từ ngày 7/2/2022 đối với các vùng dịch cấp độ 1 và cấp độ 2.

Đối với những vùng dịch cấp độ 3 và cấp độ 4, học sinh tiếp tục học qua internet và gửi tài liệu học tập đến học sinh không có phương tiện học trên môi trường internet. Đồng thời, có kế hoạch dạy phụ đạo, dạy bù cho các học sinh học qua 2 hình thức nêu trên chưa đạt yêu cầu, để tạo sự đồng đều về kiến thức cho các em học sinh.

Tại Cần Thơ, Sở GDĐT Cần Thơ đã tham mưu UBND TP lộ trình thời gian dự kiến cho học sinh đến trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong tuần đầu tiên là lớp 9 và 12, tuần thứ 2 sẽ là học sinh lớp 1, 2, 5 và học sinh còn lại của khối trung học, tuần thứ 3 là tất cả học sinh từ mầm non đến trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Tại Khánh Hòa, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ lên lớp trên địa bàn tỉnh, căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị cũng như tình hình, diễn biến của dịch Covid-19, chủ động xem xét, quyết định việc tổ chức dạy học trực tiếp trong học kỳ II năm học 2021-2022, không thực hiện chia nhỏ lớp, giảm sĩ số học sinh.

Trước đó, từ giữa tháng 9/2021, các địa phương vùng xanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cho học sinh đến trường học trực tiếp.



Tại Hà Nội, Sở GDĐT dự kiến sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch tiếp tục đề xuất với UBND thành phố cho học sinh từ khối 7 đến 12 đi học lại 100% ở tất cả 30 quận/huyện/thị xã.