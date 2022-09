Kẻ mua bán phụ nữ bị phát hiện trốn tại Trung Quốc

Ngày 2/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và lực lượng biên phòng phối hợp tiếp nhận Hà Thị Thơm (SN 1975, quê Yên Bái) do Cục Công an Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) trao trả.

Thơm bị truy nã từ tháng 4/2003, theo các quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái. Người phụ nữ này bỏ trốn suốt 19 năm qua.

Hà Thị Thơm được phía Trung Quốc trả về Việt Nam. Clip: CACC

Qua xác minh, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện Thơm đang lẩn trốn tại khu vực huyện Hà Khẩu (giáp biên giới với Việt Nam) nên tiến hành trao đổi, đề nghị cơ quan chức năng Trung Quốc vận động đầu thú.

Chiều 2/9, Hà Thị Thơm được trả về Lào Cai.

Nhà chức trách sẽ hoàn thiện các thủ tục để giao cô ta về Yên Bái, để các cơ quan tố tụng tại đây xử lý.