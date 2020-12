Kẻ sát hại cụ bà 79 tuổi ở Long An được tại ngoại để sinh con

Ngày 26/12, Công an tỉnh Long An ra quyết định cho bị can Huỳnh Thị Điệp (39 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) tại ngoại để sinh con.

Trong thời gian tại ngoại, Điệp sẽ bị công an địa phương giám sát trong 36 tháng trước khi trở lại trại giam.

Hiện trường vụ việc.

Như VTC News đưa tin, tối 6/11, lực lượng Công an tỉnh Long An tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa ) sau 9 ngày mất tích.

Thi thể bà Khuôn bị quấn trong bao nilon, bỏ trong nhà vệ sinh đóng kín cửa.

Theo điều tra, lực lượng chức năng xác định Điệp là kẻ sát hại bà Khuôn rồi cướp tài sản của nạn nhân. Được biết, vào thời điểm gây án, Điệp đang mang thai với người đàn ông sống chung như vợ chồng.

Ngày 28/10, Điệp gọi bà Khuôn tới căn nhà ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) để trả lãi từ số tiền đã mượn. Khi đến nhà bị can, bà Khuôn trách mắng Điệp không lo làm ăn, suốt ngày lao đầu vào cờ bạc.

Không kiềm được bực tức, Điệp cầm gậy gỗ đánh bà Khuôn tử vong. Sau đó, giấu xác nạn nhân vào nhà vệ sinh, cướp 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng của nạn nhân, rồi mượn xe máy của hàng xóm trốn đi Tây Ninh.

Đến ngày 12/11, Điệp bị lực lượng chức năng bắt giữ.