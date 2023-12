Kẻ sát nhân sa lưới sau gần 30 năm lẩn trốn truy nã

Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (nay là Công an tỉnh Đắk Nông) truy nã về tội Giết người theo quyết định số 329 ngày 28/7/1995.

Đối tượng Bùi Văn Phi sa lưới sau gần 30 năm lẩn trốn truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình sinh sống tại huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk (nay là thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), Bùi Văn Phi có mâu thuẫn với ông Trần Văn Tại (SN 1952), tạm trú trên địa bàn huyện Đắk Nông. Tối 17/4/1995, Phi dùng dao đâm chết ông Tại rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Bùi Văn Phi về tội Giết người. Sau khi gây án, Phi đã sử dụng nhiều tên và họ khác nhau để lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Sau khi thành lập tỉnh Đắk Nông, hồ sơ vụ án được chuyển đến lưu nộp tại Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Đắk Nông vào tháng 9/2009 và sau đó, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành xác minh, truy bắt Phi.

Tới ngày 13/11/2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện tiến hành xác minh, truy bắt Phi trong thời gian sớm nhất. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, tinh thần quyết tâm cao của Ban chuyên án, đến ngày 21/11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Bùi Văn Phi sau hơn 28 năm lẩn trốn.