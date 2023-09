Kẻ thợ mộc trượt dài trong “vũng lầy” của ma túy

Khi nghe một số dân chơi nói rằng, nếu có gan làm giàu thì đi xách ma túy thuê hoặc mua bán. Nếu trót lọt, một phi vụ sẽ kiếm được từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, Phan Văn Trường (sinh năm 1994, trú tại xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) - làm nghề thợ mộc - nghĩ rằng, với nghề thợ, nếu hôm nào có việc thì nhiều lắm chỉ kiếm được 500 trăm nghìn đồng mà công việc lại vất vả. Thế là, từ đó, Trường trượt dài trong vũng lầy của ma túy để hôm nay phải trả giá đắt khi đối mặt với bản án tử hình.

1 “tấm” ma túy mua “hất qua tay” lãi 65 triệu đồng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/12/2021, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1994, trú tại xã Thuận Phước, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) liên lạc với Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 2001, trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đặt vấn đề nhờ Lộc mua 1 “tấm” (khoảng 6.000 viên) ma túy tổng hợp dạng viên nén, thường gọi là hồng phiến. Lộc biết Tuấn Anh mua ma túy để bán cho người khác nên đồng ý và điện thoại cho Phan Văn Trường đặt mua số ma túy nói trên. Trường đồng ý bán với giá 90 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chuyển tiền trước vào tài khoản của Trường. Hai bên hẹn tối cùng ngày đến khu vực cầu Khe Sanh thuộc thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để giao dịch mua bán. Sau khi nhận được tiền, Trường liên hệ một người đàn ông (không rõ lai lịch, địa chỉ), đặt mua 1 “tấm” ma túy tổng hợp với giá 25 triệu đồng.

Đối tượng Phan Văn Trường bị bắt khi đang “ship” gần 10kg ma túy từ tỉnh Quảng Trị vào tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tối cùng ngày, Lộc liên lạc yêu cầu Tuấn Anh vào Quảng Trị nhận ma túy nên Tuấn Anh điều khiển ô tô BKS 73A-130.50 vào Quảng Trị rồi đi theo hướng dẫn của Lộc đến đợi ở khu vực trạm kiểm soát liên ngành cũ thuộc địa phận huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Cùng thời điểm trên, Lộc điều khiển xe mô tô đi từ thành phố Đông Hà lên cầu Khe Sanh để nhận ma túy. Khoảng 22h cùng ngày, Lộc đến cầu Khe Sanh gặp Trường. Tại đây, Trường giao một túi nilon màu đen, bên trong có 6.000 viên ma túy tổng hợp cho Lộc, Lộc đưa ma túy đến khu vực trạm kiểm soát liên ngành (Trạm B) cũ giao cho Tuấn Anh. Sau khi nhận ma túy, Tuấn Anh trả cho Lộc 2 lần 10 triệu đồng tiền công và đưa ma túy về Quảng Bình rồi bán lại cho nhiều người và sử dụng.

Chiều hôm sau, Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục liên lạc với Nguyễn Văn Lộc nhờ mua 1 “tấm” ma túy tổng hợp dạng viên nén và yêu cầu Lộc tìm mua loại ma túy chất lượng tốt hơn loại đã mua hôm trước. Lộc liên lạc với Trường đặt mua ma túy theo yêu cầu của Tuấn Anh, Trường đồng ý và cho biết ma túy loại tốt hơn thì giá cao hơn nhưng chưa nói rõ là bao nhiêu. Tuấn Anh chuyển trước cho Trường 50 triệu đồng và nói sẽ chuyển đủ tiền sau khi nhận ma túy và kiểm tra chất lượng “hàng”. Sau khi nhận được tiền từ Tuấn Anh, Trường liên lạc đặt mua 1 “tấm” ma túy từ người đàn ông đã bán ma túy cho Trường vào ngày 29/12/2021.

Khoảng 17h, Tuấn Anh đi từ Quảng Bình vào TP Đông Hà và thuê khách sạn ở lại, sau đó liên lạc với Lộc rồi cùng nhau đi đến khu vực cầu Khe Sanh để giao dịch. Khoảng 23h30 cùng ngày, Lộc cùng Tuấn Anh đến điểm hẹn, Lộc xuống xe đến gặp Trường, Trường giao cho Lộc một túi nilon màu xanh đen (loại túi đựng áo mưa) bên trong chứa khoảng 6.000 viên ma túy.

Sau khi nhận được ma túy, Tuấn Anh điều khiển xe ô tô cùng nhau về lại TP Đông Hà. Khi đi đến gần Km 30+873 quốc lộ 9, thuộc địa phận xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), Tuấn Anh phát hiện có 1 xe ô tô đang lưu thông phía sau cùng chiều, nghi là lực lượng chức năng nên Tuấn Anh bảo Lộc vứt ma túy vừa mua ra khỏi xe, trường hợp không phải lực lượng chức năng thì quay lại nhặt. Lộc liền vứt túi nilon đựng số ma túy đã mua qua cửa kính phía sau, bên phải xe ô tô ra lề đường theo hướng đi, Tuấn Anh cũng dùng tay trái lấy hộp giấy đựng ma túy đang cất giấu ở hộc cửa bên trái trước đó vứt ra khỏi xe.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị áp sát và khống chế, bắt giữ các đối tượng. Qua đấu tranh, điều tra mở rộng, Cơ quan công an đã bắt giữ Phan Văn Trường về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Phan Văn Trường tại thời điểm bị bắt giữ.

Sa lưới khi đang “ship” 10kg ma túy

Sau những “phi vụ” mua ma túy mà không cần đầu tư vốn, chỉ cần “mua xong hất qua tay” người khác trót lọt thu lãi hàng chục triệu đồng/phi vụ, Trường thấy công việc có vẻ “ngon ăn”. Trong khi đó, với nghề thợ mộc, nếu thời điểm việc nhiều cũng chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng/ngày mà ngồi còng lưng cả ngày. Với suy nghĩ đó, Trường ngày càng bất chấp pháp luật, lao vào vũng lầy ma túy để kiếm tiền.

Không chỉ mua bán ma túy, Phan Văn Trường còn vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, quá trình điều tra đã xác định, Phan Văn Trường có quen biết một người đàn ông tên Hin trú tại TP Huế (không rõ lai lịch cụ thể) và Hin đặt vấn đề thuê Trường vận chuyển ma túy từ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Khoảng 19h ngày 11/1/2022, Hin liên lạc thuê Trường vận chuyển ma túy từ huyện Hướng Hóa vào TP Huế để nhận tiền công 50 triệu đồng.

Trường nghĩ rằng công việc này nhẹ nhàng, chỉ ngồi lên xe khoảng 2 tiếng là vào đến Huế rồi giao “thùng hàng” và quay trở ra lại Quảng Trị cũng chỉ mất một buổi sáng nên Trường nhận lời. Đến khoảng 20h cùng ngày, một người đàn ông gọi cho Trường thông báo đến tại trụ điện đôi thuộc bản 5, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để nhận ma túy. Trường điều khiển xe mô tô chở Trần Văn Bửu (trú xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cùng đi nhưng không nói cho Bửu biết việc vận chuyển ma túy).

Khi đến địa điểm nhận ma túy, Trường thấy một túi nilon màu đen, bên ngoài quấn băng keo trong suốt để ở góc trụ điện đôi, Trường biết bên trong có ma túy nên đã nhờ Bửu lấy túi nilon màu đen bỏ lên giá để hàng ở giữa xe 74D1-368.90. Sau đó, Trường điều khiển xe chở Bửu và ma túy đưa đến nhà của Nguyễn Thị Na (là bạn gái của Trường, trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cất giấu túi ma túy ở góc sân phía sau nhà. Khoảng 20h30 cùng ngày, Trường liên lạc thuê anh Nguyễn Đình Hưng (trú huyện Cam Lộ, Quảng Trị) là lái xe hãng Taxi Mai Linh, khoảng 4h sáng ngày hôm sau đến thị trấn Khe Sanh đón Trường đi đến bến xe Đông Hà.

Một phần tang vật của vụ án.

Sáng hôm sau, khi Hưng điều khiển xe ô tô 74A[1]037.78 của hãng Taxi Mai Linh đến đón Trường theo hướng quốc lộ 9 đi về hướng TP Đông Hà. Khi đến Km 44+170 quốc lộ 9, thuộc thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) thì Trường bị tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Đakrông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị ra tín hiệu dừng để kiểm tra xe.

Qua kiểm tra và khám xét, lực lượng chức năng phát hiện dưới ghế ngồi bên phụ (dưới sàn xe) có 1 bao nilon màu đen, bên trong chứa nhiều gói màu vàng chứa tinh chất màu trắng nghi là ma túy đá. Các chiến sĩ thuộc tổ tuần tra kiểm soát nhanh chóng khống chế đối tượng Trường và phối hợp cùng Công an huyện Đakrông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra hiện trường cùng phương tiện. Qua đó, Cơ quan công an thu giữ trên chiếc xe ô tô nói trên nhiều túi bóng màu vàng chứa tinh chất màu trắng có trọng lượng hơn 9,9 kg ma túy loại Methamphetamine.

Điều đáng nói, trước sự cám dỗ của đồng tiền, ngoài lần vận chuyển ma túy nói trên, vào tháng 12/2021, Trường đã bất chấp pháp luật, 3 lần “ship” ma túy tổng hợp cho Hin từ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào TP Huế và hưởng tiền công 50 triệu đồng/chuyến.

Theo cơ quan điều tra, hành vi mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng Phan Văn Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Lộc và hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của Phan Văn Trường là đặc biệt nghiêm trọng, không những xâm phạm trực tiếp đến chính sách độc quyền, quản lý của Nhà nước về chất ma túy, mà còn là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Các đối tượng nhận thức được tác hại của ma túy nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Quảng Trị xét xử, bị cáo Phan Văn Trường bị xử phạt tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo là tử hình. Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh hình phạt tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Anh có nhân thân xấu, nhiều lần bị tòa án phạt các mức án khác nhau về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Ngày 25/8/2022, Tuấn Anh bị TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đối tượng Nguyễn Văn Lộc lãnh mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi tòa sơ thẩm xét xử, cả 3 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đối tượng Phan Văn Trường và 2 đồng phạm trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” tại phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 29/8, TAND Cấp cao tại TP Đà Nẵng xét xử phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Phiên tòa phúc thẩm khép lại, người thân của bị cáo Phan Văn Trường vốn là những nông dân chất phát, thật thà như “sét đánh ngang tai” khi nghe tin con trai bị tuyên án tử hình, bởi trước đây cậu con trai này chưa một lần vi phạm pháp luật. Sau khi nghỉ học, gia đình cũng hướng cho Trường học nghề thợ mộc để sau này có công ăn việc làm ổn định, rồi lập gia đình. Nhưng, do lòng tham, sự cám dỗ của đồng tiền nên Phan Văn Trường đã bất chấp luật pháp để trượt dài trong vũng lầy của ma túy.

Tại phòng dự khán, dù là lần cuối trong đời nhưng dường như Trường vẫn không dám hướng mắt nhìn thẳng vào những người thân của mình bởi có lẽ Trường dằn vặt khi chưa đền đáp công ơn cha mẹ sinh thành thì nay lại mang đến nỗi đau tột cùng cho những người ở lại. Từ ánh mắt, cử chỉ đến những lời nói cuối cùng của Trường tỏ ra đầy ăn năn, hối hận nhưng dường như sự hối hận đó đã quá muộn màng khi cánh cửa cuộc đời đã đóng sập lại trước mặt Trường.