Sát ngày ra tòa phúc thẩm, gia đình nạn nhân nhận tin bị cáo làm chết con người tình đã tử vong

Theo lịch, sáng nay 13/9, TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi), quê quán huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang. Trước đó, bị cáo bị TAND huyện Bến Lức tuyên phạt 10 năm tù, về tội cố ý gây thương tích trong phiên sơ thẩm.

Tuy nhiên ngày 11/9, gia đình cha ruột cháu bé là nạn nhân vụ án, nhận được thông báo của công an huyện Bến Lức, cho biết bị cáo Ninh, người bị tạm giam, đã chết.

Thông báo của Công an huyện Bến Lức (Long An) thông tin người bị tạm giam là Nguyễn Thanh Ninh đã chết do bệnh. Ảnh: Thiên Long

Thông báo do Thượng tá Huỳnh Văn Tét, Trưởng nhà tạm giữ- Phó trưởng công an huyện Bến Lức - ký, nêu rõ Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi), ngụ huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang, người bị tạm giam tại buồng giam số 10 - khu C, đã chết ngày 16/8, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Nguyên nhân, lý do chết được xác định là choáng nhiễm trùng, suy đa cơ quan, viêm phổi.

Do bị cáo đã chết, cha ruột nạn nhân quyết định rút đơn kháng cáo.

Bị cáo Nguyễn Thanh Ninh trong phiên xử sơ thẩm tại TAND huyện Bến Lức, Long An. Ảnh: Thiên Long

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2022, chị H. quen có tình cảm với anh Ninh qua mạng xã hội. Sau này, chị H. đưa con ruột 18 tháng tuổi về sống chung với Ninh ở phòng trọ ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức (Long An).

Khoảng 23 giờ ngày 31/5/2022, thấy cháu P. muốn đi vệ sinh, Ninh bế cháu ra sàn nước để đi tiểu, nhưng cháu P. không chịu mà quấy khóc.

Tức giận, Ninh dùng tay tát vào má của cháu P. khiến bé khóc to hơn. Lúc này tay đang ôm choàng qua bụng cháu P., Ninh hất mạnh làm cháu văng về trước, rơi xuống trúng vào kệ chén và sọt rác, đầu cháu P. va vào cạnh gờ của sàn nước chấn thương sọ não bất tỉnh.

Hơn 2 tiếng sau, phát hiện người cháu P. lạnh và không thấy cử động nên Ninh cùng chị H. chở cháu đến Trung tâm Y tế huyện Bến Lức cấp cứu, nhưng cháu P. tử vong.

Tháng 7/2023, TAND huyện Bến Lức xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Ninh mức án 10 năm tù, về tội cố ý gây thương tích.