TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhiều người chết; "chồng hờ" làm bé gái mang thai

Bắt chủ chung cư mini bị cháy ở Hà Nội làm 56 người thiệt mạng

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo thông tin mới nhất trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can là chủ chung cư.

Đối tượng Nghiêm Quang Minh - chủ chung cư mini bị cháy ở Hà Nội làm 56 người thiệt mạng. Ảnh: CAHN

Cụ thể, tối 13/9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy), về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo Điều 313 Bộ luật Hình sự (các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện KSND thành phố phê chuẩn).

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Hiện Giám đốc Công an TP đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội tiếp tục khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở, ngành TP.Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.

Thanh niên cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Tạm giam "chồng hờ" làm bé gái 14 tuổi mang thai

Liên quan vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng, chiều 13/9, tin từ VKSND thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vũ Văn An (33 tuổi) để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.



Trước đó, An đã bị Công an thị xã Long Mỹ tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi nêu trên. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thu thập chứng cứ, xem xét xử lý nghiêm đối với những người có liên quan đến hành vi tổ chức tảo hôn cho An và cháu G., nếu có.

Bé gái 14 tuổi lang thang từ Hậu Giang lên Vĩnh Long, được người dân phát hiện và đăng bài kêu gọi giúp đỡ. (Ảnh chụp màn hình). Nguồn: Dân Trí

Cuối tháng 8, mạng xã hội lan truyền thông tin bé gái 14 tuổi mang bầu 8 tháng. Nhận thông tin, ngành chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua xác minh sơ bộ biết được, bé gái nói trên là L.N.G. (14 tuổi, ngụ phường Thuận An, thị xã Long Mỹ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 2/2022, hai mẹ con G. đến thăm nhà cậu của Vũ Văn An tại khu vực Bình An, phường Bình Thạnh. Tại đây, G. và An quen biết và phát sinh tình cảm.

Khoảng một tháng sau, gia đình hai bên biết sự việc nên tổ chức "bữa cơm ra mắt" cho An và G. chung sống. Thời điểm đó, cặp đôi sống tạm tại nhà người cậu này.

Trong quá trình sống chung, dù biết G. chỉ mới 14 tuổi nhưng An vẫn nhiều lần quan hệ tình dục. Sau đó, người cậu không cho sống chung nhà nữa nên cả hai chuyển về nhà trọ ở phường Thuận An sống và đi lượm ve chai. Lúc này mẹ của G. không rõ đã bỏ đi đâu.

Tháng 3, G. mang thai. Không lâu sau, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn nên G. bỏ đi đến phường 5, TP.Vĩnh Long, được người dân cưu mang.

Cô giáo uống thuốc tự tử trước mặt Hiệu trưởng ở TP.HCM đòi trường bồi thường 2 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/9, Tòa án nhân dân quận 7, TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự giữa bà Võ Thị Như Hoa (sinh năm 1978, cựu giáo viên môn Ngữ văn tại Trường Trường THCS Hoàng Quốc Việt - quận 7) và Trường THCS Hoàng Quốc Việt về "Tranh chấp hủy quyết định buộc thôi việc trái pháp luật và tiền lương, thu nhập tăng thêm và tiền theo Nghị quyết 03".

Trong vụ án này, bà Hoa là nguyên đơn, Trường THCS Hoàng Quốc Việt là bị đơn. Người đại diện theo pháp luật của Trường THCS Hoàng Quốc Việt là ông Trương Hương Hảo, Hiệu trưởng nhà trường, vắng mặt.

Trong sáng nay, thẩm phán tiếp tục phần hỏi đáp với cả nguyên đơn và bị đơn. Đối với bị đơn là Trường THCS Hoàng Quốc Việt, đại diện theo ủy quyền của nhà trường, cho biết quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Hoa là hoàn toàn chính xác.

Bà Võ Thị Như Hoa yêu cầu Trường THCS Hoàng Quốc Việt bồi thường 2 tỷ đồng vì tổn thất tinh thần, sức khỏe, nhân phẩm... Ảnh: M.Q

Lý do buộc thôi việc bà Hoa, theo đại diện nhà trường, là: Đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo, với hành vi không thực hiện nhiệm vụ Hiệu trưởng phân công, tiếp tục vi phạm vắng mặt không phép liên tục từ ngày 1/11/2021 đến ngày 27/12/2021. Nhà trường cho rằng hành vi này đã vi phạm khoản 1, Điều 19, Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Mặt khác, trường được áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc viên chức: Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý, hoặc cảnh cáo với viên chức không giữ chức vụ quản lý mà tái phạm.

Ngoài ra, nhà trường cho rằng bà Võ Thị Như Hoa còn có hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp. Hành vi này đã vi phạm Điều 17, Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020.

Trả lời thẩm phán, đại diện nhà trường cho biết nguyên nhân chính dẫn đến việc nhà trường xử lý kỷ luật buộc thôi việc bà Hoa, là do trong thời gian thực hiện thi hành quyết định cảnh cáo, bà Hoa không thực hiện nhiệm vụ hiệu trưởng giao, vắng mặt không phép liên tục từ ngày 1/11/2021 đến ngày 27/12/2021.

Đối với hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp là tình tiết tăng nặng.

Cuối năm 2021, bà Võ Thị Như Hoa đã uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng, giáo viên nhà trường sau cuộc họp kiểm điểm viên chức, vì uất ức. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, bà Hoa bác toàn bộ thông tin này, cho rằng quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với bà là sai quy định.

Trong khoảng thời gian mà nhà trường cho rằng bà vắng mặt, bà Hoa cho biết vẫn đến trường đúng quy định của giáo viên, là 19 tiết/tuần - mặc dù bà Hoa không được nhà trường phân công công việc. Bà Hoa khẳng định, bà chỉ "nghe đồn" xung quanh việc bà được sắp xếp làm nhiệm vụ "xếp sách" ở thư viện, thay vì làm giáo viên môn Văn, chứ hoàn toàn không nhận được văn bản phân công nào.

Bà Hoa đề nghị Tòa yêu cầu Trường THCS Hoàng Quốc Việt hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc vào ngày 31/12/2021, do hiệu trưởng Trương Hương Hảo ký, tiếp nhận bà trở lại làm việc ở vị trí công việc trước đây, và công khai xin lỗi trên báo chí.

Đồng thời, bà yêu cầu nhà trường chi trả các khoản sai lương và giữ tiền sai quy định, như khoản chi trả cuối năm, tiền tăng thu nhập, tiền thành phố thưởng Tết, công đoàn, cùng lãi phát sinh với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Đặc biệt, bà Hoa yêu cầu nhà trường bồi thường tổn thất về tinh thần, sức khỏe, nhân phẩm... của mình với số tiền 2 tỷ đồng.

Bà Hoa phân tích nhà trường cắt không phân công công việc, không cho đứng lớp từ tháng 4/2019. Dù vậy, hàng ngày bà Hoa vẫn đến trường, vật vờ, lang thang từ góc này góc khác. Tìm gặp, gõ cửa Ban giám hiệu nhưng không được tiếp; không cho gặp học sinh, không cho trao đổi với phòng ban nào, thậm chí còn bị bảo vệ đuổi, đánh vỡ đồng hồ...

Ngoài ra, quyết định buộc thôi việc trái quy định của trường vào cuối 2021, giữ sổ bảo hiểm xã hội... cũng đã đẩy bà Hoa rời vào cảnh thất nghiệp, không có việc làm, không có thu nhập. Thậm chí, vì những tai tiếng trên báo chí, con gái bà Hoa cũng bị tổn thất về tinh thần, bị bạn bè xa lánh, tấn công tinh thần...

Những yêu cầu này, đại diện theo ủy quyền của Trường THCS Hoàng Quốc Việt đều không đồng ý.

Cuối năm 2021, bà Võ Thị Như Hoa đã uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng, giáo viên nhà trường sau cuộc họp kiểm điểm viên chức, vì uất ức. Các đồng nghiệp trong trường đã đưa bà Hoa đi cấp cứu kịp thời.

Đầu tháng 1/2022, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt - ông Trương Hương Hảo, đã ký quyết định về việc kỷ luật viên chức đối với cô Võ Thị Như Hoa với hình thức buộc thôi việc.

Cho rằng quyết định kỷ luật mình là không đúng, bà Võ Thị Như Hoa đã làm đơn khởi kiện vụ việc này ra Tòa án nhân dân quận 7.

Khởi tố cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên Đỗ Duy Vinh

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí" đối với ông Đỗ Duy Vinh (SN 1956, trú khu phố Chu Văn An, phường 5, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên.

Ông Đỗ Duy Vinh bị khởi tố theo quy định tại khoản 3, điều 219 BLHS, các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở của bị can đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn trong sáng 13/9.

Cùng với việc khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cùng đã thực thi lệnh khám xét nơi ở của bị can Đỗ Duy Vinh.

Ông Đỗ Duy Vinh (giữa) đang nghe tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Phan Toàn

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, với chức trách Giám đốc Sở Tài chính, ông Đỗ Duy Vinh đã tham mưu cho ông Phạm Đình Cự (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) ký Thông báo số 13/TB-UBND ngày 7/1/2013 cho phép Công ty CP Pymepharco chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa số 76, tờ bản đồ số 8, ô phố A2 đường Hùng Vương, phường 5 (TP.Tuy Hòa) thuộc trường hợp nhà nước phải thu hồi. Hành vi này là trái pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10,1 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2005, UBND tỉnh Phú Yên có chủ trương cho phép Công ty Dược vật tư y tế Phú Yên (sau này là Công ty CP Pymepharco) lập dự án đầu tư Trung tâm Thương mại- Dược phẩm -Y tế Phú Yên.

Đến tháng 2/2007, UBND tỉnh Phú Yên có văn bản chấp thuận điều chỉnh thành Trung tâm Kinh doanh Dược, mỹ phẩm - Dịch vụ y tế Phú Yên. Ngày 18/9/2007, UBND tỉnh Phú Yên quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng và giao đất không thông qua đấu giá 1.183m2 tại ô phố A2 đường Hùng Vương, phường 4 (TP.Tuy Hòa) cho Pymepharco thời hạn 70 năm, với số tiền gần 3,6 tỷ đồng.

Tiếp đó, Pymepharco được cơ quan thẩm quyền cấp "sổ đỏ" lô đất nêu trên vào đầu năm 2008 và đã thế chấp cho một chi nhánh ngân hàng. Đến tháng 9/2010, Pymepharco sử dụng "sổ đỏ" này góp vốn vào Công ty CP Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên, sau đó xóa tên góp vốn vào đầu tháng 7/2013.

Vietcombank đã xây dựng tòa nhà làm việc từ lô đất mua lại của Pymepharco. Ảnh: Phan Toàn

Từ văn bản đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, tháng 1/2013, UBND tỉnh Phú Yên có thông báo cho phép Pymepharco chuyển nhượng lô đất A2 cho Ngân hàng Vietcombank với giá 16 tỷ đồng để ngân hàng này xây dựng trụ sở làm việc trong thời hạn 50 năm.

Trong hợp đồng chuyển nhượng xác định giá trị tài sản trên đất bằng 0, nghĩa là từ khi được giao đất không thông qua đấu giá cho đến khi chuyển nhượng, Pymepharco chưa xây dựng một hạng mục nào trên lô đất A2. Theo đó, Pymepharco chỉ "vẽ" dự án trên giấy để được giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá rồi chuyển nhượng lại giá trị chênh lệnh gần 12,4 tỷ đồng.

­­Thanh tra tỉnh Phú Yên nhận định, việc giao đất có thu tiền sử dụng đất thửa đất trên cho Pymepharco nhưng không thông qua đấu giá là không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; không đúng quy định Luật Đất đai…

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Mưa lũ tại Lào Cai khiến 7 người tử vong và mất tích

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (13/9), ông Phàng Phủ Seng, Chủ tịch UBND xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một trận lũ lịch sử khiến nhiều người tử vong và bị lũ cuốn trôi mất tích.

Thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa tan hoang sau cơn lũ. Ảnh: A Xay

Theo đó, vào tối qua (12/9), trận mưa lớn kéo dài từ khoảng 19 giờ đến hơn 21 giờ đã khiến mực nước đầu nguồn dâng cao, xảy ra lũ quét gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân tại thôn Nậm Than, Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa.

Theo lãnh đạo xã Liên Minh, tính đến thời điểm này đã có 2 người tử vong được tìm thấy do bị lũ cuốn trôi tại thôn Nậm Than và 4 người mất tích tại 2 thôn Nậm Than, Nậm Cang.

Hiện đang xác minh danh tính các nạn nhân tử vong và mất tích.

Khu vực nuôi cá hồi của người dân thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa trước khi xảy ra lũ quét. Ảnh: Mùa Xuân



Anh Vàng A Xay, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Than, xã Liên Minh cho biết: Trận mưa lớn tối qua đã khiến lũ lớn đầu nguồn đổ về làm toàn bộ trại cá hồi của thôn bị cuốn trôi. Đau buồn hơn khi có 4 người dân của thôn đang trông cá ở trại cũng bị lũ cuốn, trong đó, có 2 người đã được tìm thấy, 2 người đang mất tích.

Còn tại huyện Bát Xát (Lào Cai) trận mưa lớn tối qua cũng khiến 1 người dân tại thôn Suối Chảy, xã Phìn Ngan bị mất tích, hiện các lượng lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Nạn nhân được xác định là L.Ph.Nh. (60 tuổi).

