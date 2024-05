Kẻ thủ ác táng tận lương tâm chặt rụng cả ngàn trái sầu riêng non, nông dân Đắk Lắk khóc ngất tại vườn

Chiều 21/5, thông tin từ một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tập trung lực lượng để điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra vụ việc chặt phá hoại trái sầu riêng non của một hộ dân tại xã Ea Hu.

Hàng ngàn trái sầu riêng non bị chặt rụng tại vườn của gia đình anh Lương Văn Đức (trú tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk). Công an đang điều tra kẻ thủ ác...

"Hiện lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Công an xã phối hợp cùng các đội nghiệp vụ Công an huyện ráo riết truy bắt đối tượng. Đồng thời, tiến hành định giá thiệt hại tài sản để tiếp tục xử lý theo quy định", lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin cho biết.

Trao đổi với phóng viên, anh Lương Văn Đức (trú tại xã Ea Hu, người bị hại) cho biết, vào sáng nay, khi vợ anh ra vườn thì phát hiện 56 gốc cây sầu riêng bị kẻ gian dùng dao chặt, cắt toàn bộ khoảng 1.600 trái non đang độ chăm sóc chất đống dưới đất trong vườn. Quá sốc trước sự việc, vợ anh đã khóc ngất tại chỗ.

Theo anh Đức, gia đình anh trồng số sầu riêng trên gần 1ha đất, cây đã hơn 4 năm và đang độ cho thu hoạch. Theo dự tính, vụ sầu riêng năm nay sẽ cho gia đình anh thu hoạch vài trăm triệu đồng.

Vườn sầu riêng đang cho trái non bị kẻ gian cắt phá.

"Tổng cộng có 56 cây, với hơn 1.600 quả bị kẻ gian chặt phá, ước tính thiệt hại khoảng 500.000 triệu đồng. Vợ tôi quá sốc nên đã khóc ngất. Để chăm được vườn sầu riêng, gia đình tôi cũng phải vay mượn ngân hàng. Ấy vậy mà kẻ xấu quá nhẫn tâm. Mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để xử lý theo pháp luật", anh Đức nói.