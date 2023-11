Sau đêm nhạc đầy ấn tượng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 14/11, chiều nay (15/11), "huyền thoại saxophone" Kenny G đã có chuyến thăm thú vòng quanh Hà Nội. Địa điểm đầu tiên ông đặt chân đến là Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Kenny G tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào chiều 15/11. Ảnh: VMQTG

Tại đây, nam nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ không chỉ thích thú khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính và độc đáo của ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam mà hứng khởi chơi một bài nhạc. Nhiều du khách tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám tỏ ra ngạc nhiên khi được gặp "huyền thoại" Kenny G ngoài đời thực và còn được nghe ông thổi kèn saxophone đầy mê hoặc.

Chia sẻ riêng với Dân Việt, ông Lê Xuân Kiêu – Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu cho biết, nam nghệ sĩ Kenny G cùng các thành viên trong ê-kíp đã đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào lúc 15h30.

Kenny G chơi bản "Going Home" bên hàng bia Tiến sĩ trong Văn Miếu. Ảnh: VMQTG

"Nghệ sĩ Kenny G tỏ ra rất hào hứng khi đi tham quan các hạng mục di tích trong khuôn viên Văn Miếu. Tại khu vực bia Tiến sĩ và khu vực giếng Thiên Quang - Khuê Văn Các, ông đã biểu diễn bản "Going Home" đầy cảm xúc. Rất nhiều khách tham quan trong nước và quốc tế bất ngờ và hứng thú khi được trực tiếp xem nhạc sĩ trình diễn tại không gian di tích lịch sử cổ kính", ông Lê Xuân Kiêu cho biết.

Ông Lê Xuân Kiêu đại diện cho Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu tặng nghệ sĩ Kenny G cuốn sách "Văn Miếu Thăng Long Hà Nội". Ông Nguyễn Hồng Minh - PGĐ Sở Du lịch Hà Nội tặng Kenny G biểu tượng Khuê Văn Các. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm và sự mến khách của chính quyền và người dân Hà Nội.

Kenny G say xưa thổi saxophone bên Khuê Văn Các. Ảnh: VMQTG

Sau Hà Nội, Kenny G sẽ đến thăm Hội An và nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng

Theo chia sẻ của Kenny G trong buổi gặp gỡ báo chí chiều ngày 13/11, sau khi kết thúc chương trình làm việc của mình ở Hà Nội, ông sẽ có chuyến nghỉ dưỡng ở biển Đà Nẵng và đi thăm phố cổ Hội An. Việc lựa chọn thành phố di sản Hội An làm điểm đến tiếp theo là do sự gợi ý của ông Nguyễn Thùy Dương – Giám đốc IB Group.

Ông Lê Xuân Kiêu và ông Nguyễn Hồng Minh tặng quà cho Kenny G. Ảnh: VMQTG

Trong đêm nhạc tối qua, Kenny G cũng tiết lộ là mấy ngày đến Hà Nội, ông được ăn món phở gà mỗi sáng và ông rất thích thú với món ăn này. Ông cũng bày tỏ được ăn món bún chả Hà Nội. Mong muốn của ông đã được đầu bếp của khách sạn 5 sao nơi ông lưu trú đáp ứng.